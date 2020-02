Aiudeanca Alexia Mărginean – dublă campioană la International Championship of Romania

După ce anul trecut s-a impus la simplu, Alexia a participat în al doilea an consecutiv la turneul Under 14 International Championship of Romania, organizat sub egida Tennis Europe de către Tenis Club București.

La această competiție au concurat tenismene din România, Moldova, Cehia, Slovenia, Italia, Serbia, Bulgaria, Elveția, Ucraina, Turcia.

“Alexia a reușit un turneu foarte bun, având un joc complet de lovituri ceea ce a fost de natură să o ajute să se ridice atunci când a fost în dificultate. Mi-a plăcut foarte mult faptul că a muncit pentru fiecare punct și dacă au fost momente de joc când nu-i reușeau unele lovituri, schimba planul de joc astfel încât să își pună în dificultate adversarele din teren. Cred că acest lucru denotă faptul că experiența pe care a acumulat-o o ajută să arate maturitate în jocul ei”, a declarat Ovidiu Mărginean, tatău talentatei tenismene.

Pe tabloul de simplu, pe care l-a abordat din postura de principala favorită, Alexia Mărginean a avut liber în turul întâi, trecând succesiv de Clara Cîrlan (victorie cu 6-2, 6-2) – turul al doilea, Joulia Cristiana Cîrstea (meci câștigat cu 6-4, 6-3) – turul al treilea, Maria Stăncescu (succes cu scorul de 4-6, 6-1, 6-2) – sferturi de finală, Yeva Galiievska (Ucraina) – scor 6-2, 6-0, în semifinale, Eva Ionescu – favorita nr. 2, în finală (7-5, 6-0). Alexia a reușit la această ediție a turneului să câștige și la proba de dublu împreună cu Ruxandra Bertea, întâlnind adversare puternice din Bulgaria, Italia și România.

La secțiunea de dublu, aiudeanca a făcut pereche cu Elena Ruxandra Bertea (Fortuna Brăila). Considerat principalul favorit, dublul A. Mărginean – E. Bertea a avut liber în turul inaugural. În turul al doilea româncele au învins, scor 4-6, 6-2, 10-7, perechea din Bulgaria compusă din Natali Dobreva și Katalina Petrova. În sferturile de finală a urmat o nouă victorie, scor 6-1, 6-0, cu Nadin Barbarossa (Italia) și Alessia Florea. În penultimul act, s-a consemnat un nou succes categoric, un dublu 6-1, cu perechea Anamaria Oana și Maria Teodorescu, iar în finală victimă a fost dublul alcătuit din Alexia Iancu și Maria Stăncescu – favorit nr. 2 – (victorie 5-7, 6-1, 10-6).

Următorul turneu important la care va participa Alexia va fi la Maia, Portugalia, în perioada 28 martie – 5 aprilie, și care va reuni din nou cele mai bune jucătoare din Europa și nu numai.

Alexia Mărginean, talentata tenismenă originară din Aiud, a traversat un an 2019 excelent în privința rezultatelor înregistrate, fiind premiată pentru aceste performanțe în cadrul Galei Sportului Județean, eveniment în cadrul căruia a fost desemnată cel mai bun sportiv din Alba la tenis de câmp. Astfel, jucătoarea de mână stângă legitimată la Dinamo București și-a trecut în cont patru titluri de campioană națională, la două categorii de vârstă, câștigând și Selecția Națională Under 13, dar remarcându-se și la alte turnee interne și internaționale (inclusiv la categorii superioare de vârstă).

În 2020 sportiva ce va împlini 14 ani în 16 mai a mai disputat turnee importante precum “Les Petits As Le Mondial Lacoste”, un veritabil campionat mondial al tenisului sub 14 ani, la Tarbes, Franța, fiind selecționată și în echipa națională a României, pentru Winter Cups by Head, în Kazan (Rusia), alături de naționalele Rusiei, Estoniei, Belarus, Croația, Finlanda, Olanda și Polonia. Veritabila speranță a “sportului alb” a fost letitimat[ la TC Sun Alba Iulia, a ajuns la Dinamo București, fiind pregătită, la Aiud, de antrenorul Radu Gheorghe.