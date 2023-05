„Aiud Maraton”, a 5-a ediție, sâmbătă, 3 iunie: eveniment de seamă pentru sportul din Alba, cu o latură umanitară

Dansatorii de la cluburile “Life is Dance” Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia au obținut rezultate de apreciat la două competiții naționale la care au participat.

“A fost un veritabil maraton în aceste două luni, Republica Moldova, Cipru, Sebeș, Maramureș și Brașov. În urma unei pregătiri trainice, rezultatele nu au încetat să apară și suntem mândri că sportivii noștri reprezintă cu cinste Alba Iulia”, a spus Bianca Ionescu, reprezentantul clubului “Life is Dance”. Dar iată rezultatele înregistrate:

*La Baia Mare, Cupa Maramureșului:

*Life is Dance: Maya Popescu – locul 4 la Fete Solo Debutante; Anastasia Kelemen și Petra Tripșa – locul 8 la Fete Solo Debutante; Vlad Fechete și Bianca Dinu – locul 8 la precompetițional două dansuri; David Seneșan și Alexandra Furdui – locul 2 la Hobby (6-11 ani); Mihail Grapa și Antonia Costea – locul întâi la Hobby (14-15 ani); Sofia Manciu și David Herman – locul 7 la Clasa E (12-13 ani); Daniel Opricean (Top Dance Teiuș) și Adriana Tudor (Life is Dance) – locul întâi la Open Latino (16-35 ani); Robert Pitea și Diana Dicu – locul 8 la Open Latino (16-35 ani);

*CSM Unirea Alba Iulia: Lukas Orzeiu și Maya Urs – locul întâi la Open latino (12-15 ani); David Orzeiu și Ioana Țipțer – locul întâi la Open standard (12-15 ani); Mirel Moroșan și Maria Dobra – locul doi la Open latino (16-35 ani);

*la Brașov, Campionatul Național Under 21 Latino și Cupa Brașov: David Orzeiu și Ioana Țipțer – locul 3 la Open Standard (12-15 ani); Lukas Orzeiu și Maya Urs – locul 5 la Open Latino (12-15 ani); Mirel Moroșan și Maria Dobra – locul 8 (primii sub linie) la Campionatul Național Under 21 latino; Robert Pitea și Diana Dicu – locul 25 la CN Under 21 Latino. În cursul lunii viitoare, dansatorii din Cetatea marii Uniri vor reprezenta Alba Iulia și România la o competiție internațională de anvergură, la Szeged (Ungaria).