Aerul condiționat pornit în mașină conduce la un consum de carburant mai mare? Ce spun specialiștii

„Încă de la începutul mandatului am preluat problema finanțării, pe mai departe, a lucrărilor la Palatul Principilor. După multe demersuri și drumuri obositoare la București, am reușit sa prindem, direct in bugetul de stat, suma de 16.000.000 lei pentru Palatul Principilor. De altfel, după vizita d-lui ministru Cseke Attila, am rămas sa ne vedem, săptămâna următoare, la Ministerul Dezvoltării, cu tot proiectul de la Palatul Principilor, pentru a identifica noi surse de finanțare. Urmările tuturor demersurilor și a unei munci susținute, a planurilor și documentațiilor la care am lucrat împreună cu colegii mei, am reușit încă o mică-mare victorie pentru Alba Iulia și albaiulieni. Un proiect extrem de important pentru conservarea și protejarea uneia dintre cele mai importante clădiri istorice din România și din Europa deopotrivă, un proiect pentru care am luptat de foarte mult timp.

Alba Iulia a fost și va rămâne un punct extrem de important pe harta culturală a României și a întregului areal european, iar pentru asta trebuie să ne îngrijim de tot acest tezaur. Astăzi Palatul Principilor ocupă colțul sud-estic al cetății medievale, suprapus parțial la rândul ei pe urmele zidului castrului roman Apulum. Cunoscându-se topografia generală a castrului Legiunii a XIII-a Gemina, se poate afirma că suprafața acoperă o parte însemnată din zidul de castru şi o parte din clădirile sale interioare. Mai departe în istorie, în epoca premodernă acest ansamblu arhitectonic a servit ca reședință pentru principii Transilvaniei (1541-1703).