Adrian Bogdan, fostul viceprimar din Sebeș, pierde la Tribunalul Alba procesul prin care a cerut anularea HCL prin care a fost demis

Fostul Viceprimar al municipiului Sebeș, Adrian Bogdan a pierdut în primă instanță procesul intentat la Tribunalul Alba, în care solicita anularea celor două hotărâri prin care a fost demis din funcție și daune morale de 100.000 de lei.

Hotărârea Tribunalului Alba a fost pronunţată marți, 10 mai 2022, şi poate fi contestată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

„Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Bogdan Adrian, în contradictoriu cu pârâţii CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SEBEŞ, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SEBEŞ, reprezentată prin Primar, şi Albu Dorin. Reduce cheltuielile de judecată solicitate de pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SEBEŞ de la suma de 7.140 lei la suma de 4.000 lei. Obligă reclamantul la plata către pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SEBEŞ a sumei de 4.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a se depune la Tribunalul Alba, sub sancţiunea nulităţii” , se arată în soluția pe scurt a instanței.

Reamintim că Adrian Bogdan a fost revocat din funcție pe data de 16 iunie 2021, în urma votului dat de consilierii locali ai orașului, în cadrul ședinței extraordinare.

Lui Bogdan i s-au reproşat ”îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor” care i-au fost delegate pentru realizarea documentaţiei pentru procedura de atribuire a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Sebeş. ”Ţinând cont de faptul că în data de 01.10.2021 expiră contractul nr. 65/14.09.2015 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate şi având în vedere că nu s-a întreprins niciun demers de prelungire a respectivului contract, Municipiul Sebeş se află în pericol ca după data de 01.10.2021 să nu aibă asigurat acest serviciu.

Având în vedere importanţa serviciului de transport public local pentru întreaga comunitate, pentru miile de cetăţeni ai Sebeşului care folosesc transportul în comun şi pentru mediul economic, neîndeplinirea atribuţiilor delegate pune în pericol desfăşurarea unui serviciu public obligatoriu, respectiv a transportului public local de persoane în Municipiul Sebeş”, se arată în document. De asemenea, i se mai reproşează modul în care a condus Direcţia de Asistenţă Socială dar şi că ”nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a anunţa la începutul şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Sebeş interesul personal pe care îl avea la adoptarea hotărârilor referitoare la bugetul, organizarea, statul de funcţii, retribuirea salariaţilor Ocolului Silvic Sebeş R.A., instituţie în cadrul căreia activează ca angajat un membru al familiei sale, în fapt soţia domnului Bogdan Adrian, doamna Bogdan Loredana”.

Viceprimarul municipiului Sebeş, Adrian Bogdan, a răspuns acestor acuzaţii, într-o postare pe Facebook cu titlul ”Adevărul ne va face liberi! E drept, poate nu pe toţi”.

”Cred că am tăcut destul şi am înghiţit prea multe. Totul ţine de un bun simţ, pe care eu încă nu l-am pierdut, dar şi de dorinţa de a construi împreună ce am promis locuitorilor din Sebeş. Înţeleg că, acest lucru nu mai este dorit de domnul primar Dorin Nistor şi vom vedea dacă visul lui va fi şi voinţa PNL Sebeş! Fără a mă disculpa în vreun fel în faţa glumelor folosite pe post de acuzaţii, pe care posibil viitorul meu fost coleg mi le aduce, ţin doar să punctez mici detalii. Pentru unii vor conta, pentru cei mai mulţi vor ridica un semn de întrebare, iar pe dl Nistor Dorin îl va umple de ridicol, de la un capăt la altul al expunerii motivelor sale pentru care mă vrea plecat din Primăria Municipiului Sebeş. Şi poate chiar şi din localitatea în care eu chiar trăiesc, spre deosebire de domnia sa”, a scris Bogdan. În calitate de viceprimar, Bogdan are un salariu anual de circa 100.000 de lei. Acesta a primit, deja, numeroase oferte pentru a se înscrie într-un alt partid, inclusiv de la AUR. Nu o va putea face deocamdată decât în cazul în care va fi exclus şi din PNL.