ADR Centru a devenit a devenit Autoritate de Management pentru implementarea POR 2021-2027, la nivelul regiunii centru

Ținând cont de experiența dobândită în mai mult de două decenii de activitate, precum și de gradul înalt de pregțătire a personalului – inclusiv în domenii precum: ajutorul de stat, identificarea neregulilor, soluționarea contestațiilor, programare și evaluare program – Guvernul României a decis ca Agențiile pentru Dezvoltare Regională din România să devină Autorități de Management pentru Programele Operaționale Regionale în viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, având în vedere că au capacitatea organizatorică necesară pentru a implementa acest program în următorii ani.

In sedinta de miercuri, 29 iulie, a fost adoptata o Ordonanta de Urgenta care revolutioneaza sistemul de gestiune al fondurilor europene in ceea ce priveste derularea acestora prin Agentiile de Dezvoltare Regionala. Vorbind despre acest aspect, Ionel Danca, seful Cancelariei premierului, a declarat: ”Asa cum se stie, in momentul de fata unul dintre cele mai performate programe operationale cu fondurile europene, atat in exercitiul financiar 2014-2020, cat si in cel precedent, 2007-2013, este Programul Operational Regional, derulat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, prin intermediul Agentiilor de Dezvoltare Regionala. Tocmai in lumina acestor rezultate foarte bune in derularea POR si la solicitarea beneficiarilor de fonduri europene prin acest program, atat autoritati publice, cat si beneficiari privati, Ministerul Fondurilor Europene a initiat un proiect de descentralizare a gestiunii acestor resurse publice, intarind, practic, atributiile si rolul Agentiilor de Dezvoltare Regionala. Prin acest proiect de ordonanta de urgenta, cele opt ADR-uri din regiunile de dezvoltare ale Romaniei capata atributii si rol de Autoritati de Management, iar MLPDA va asigura in continuare coordonarea operationala printr-o structura de specialitate a ministerului in privinta modului de realizare a proiectelor prin intermediul noilor Autoritati de Management Regionale”.

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru va avea atributii majore in procesul de dezvoltare a Regiunii Centru – pentru judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu – pentru perioada de programare financiara 2021-2027 devenind Autoritate de Management a viitorului Programul Operational Regional. Managementul financiar al fondurilor europene aferent perioadei 2014-2020 este reglementat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu completarile si modificarile ulterioare. Pentru urmatoarea perioada de programare, Comisia Europeana a emis propuneri de reglementari comune pentru opt fonduri cu gestiune partajata pentru a uniformiza regulile de utilizare a resurselor financiare puse la dispozitia statelor membre din bugetul Uniunii Europene. Astfel, propunerea de regulament comun vizeaza imbunatatirea coordonarii si armonizarii implementarii fondurilor care furnizeaza contributii in temeiul politicii de coeziune. Incepand cu perioada de programare 2021-2027 fondurile externe nerambursabile pentru dezvoltarea regionala a Romaniei se organizeaza si se aloca prin cele opt Programe Operationale Regionale.

”In baza acestei Ordonante de Urgenta, procesul de descentralizare inceput in 2004 prin Legea 315 intra intr-o noua etapa, prin care regiunile din Romania vor avea un buget specific, alocat si gestionat la nivel regional, care se va investi in functie de nevoile locale si judetene, pentru o mai buna dezvoltare regionala. Pentru regiunile din Romania, actul normativ adoptat acum duce la atingerea principiilor care au justificat constituirea lor, respectiv descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental, spre cel al comunitatilor regionale; adica un parteneriat real intre toti actorii implicati in domeniul dezvoltarii regionale. Apare acum certitudinea faptului ca reprezentantii administratiei publice locale si ceilalti beneficiari nu vor mai merge pana la Bucuresti pentru fonduri, eliminand astfel o etapa birocratica in derularea proiectelor. Vorbim de o sansa mai mare de dezvoltare a regiunilor printr-un buget alocat direct comunitatilor locale si judetene, in functie de nevoile rezultate in urma intalnirilor si discutiilor cu cei ce pot solicita si obtine resurse financiare pentru dezvoltare. Experienta publica a ultimelor doua decenii a dovedit ca ADR-urile sunt mai apropiate de oameni, deoarece lucreaza direct cu autoritatile publice locale, cu ONG-uri si cu sute si mii de firme private” a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru asigurarea eficientizarii procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in Romania adoptata de Guvernul Romaniei clarifica procesul legislativ inceput in trimestrul 2 al acestui an, in vederea simplificarii si reducerii sarcinii administrative, printr-o mai buna coordonare pentru functia de Autoritate de Management a Programului Operational Regional. Pentru viitoarea perioada de programare financiara, 2021-2027, portofoliul de proiecte ce va sustine dezvoltarea infrastructurii rutiere, a celei sociale, de sanatate, educationala, dar si a mediului privat, precum si dezvoltarea urbana a oraselor regiunii, vor fi gestionate mai eficient de ADR Centru, in Regiunea Centru. De asemenea, ghidurile solicitantului, dar si activitatea de implementare, monitorizare si plata a cheltuielilor din proiectele finantate, vor fi coordonate la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare de catre Agentiile de Dezvoltare Regionala, ce vor propune si vor implementa cate un Program Operational Regional personalizat la nevoile fiecarei regiuni.

Agentiile pentru Dezvoltare Regionala vor avea responsabilitatea finala, in relatia cu Comisia Europeana, pentru indeplinirea corespunzatoare a functiilor si obligatiilor ce le revin in calitate de Autoritati de Management pentru Programele Operationale Regionale, chiar daca incredinteaza indeplinirea unor functii si/sau implementarea unor parti ale Programului catre Organisme Intermediare. Pentru exercitarea functiei de plata, Agentiile pentru Dezvoltare Regionala vor incheia cate un acord de colaborare cu Ministerul Finantelor Publice. Concomitent, in viitoarea arhitectura de gestionare a resurselor stabilita prin aceasta Ordonanta de Urgenta, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei va crea o structura de specialitate, care asigura coordonarea operationala a Programului Operational Regional, exercitand in acest sens atributii cum sunt: sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene si Agentiile pentru Dezvoltare Regionala in procesul de negociere cu Comisia Europeana aferent perioadei de programare 2021-2027, precum si asigurarea masurilor necesare implementarii deciziilor Guvernului privind cele opt Programe Operationale Regionale.