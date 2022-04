ADMITERE COLEGII MILITARE 2022: Modele de SUBIECTE și BAREME la testul de verificare a cunoștiințelor

O femeie a pus „preț de vizionare” pentru o garsonieră de 21mp din București: Cât trebuie să plătești doar ca să o inspectezi

O garsonieră de vânzare, de 21 mp, aflată în cartierul Drumul Taberei din București, poate fi vizionată doar contra unui tarif. Proprietara susține că a fost exasperată de telefoanele celor interesați care o fac să-și piardă timpul cu „întrebări inutile”.

„Am avut 70 de telefoane şi vizionări aiurea în ultima lună, aşa că am pus preţ de vizionare, că şi pe mine mă costă tramvaiul dus întors până acolo. Am pus poze, se vede foarte clar în ce fel de bloc e. I-am exclus şi pe ăia cu băncile, că nu dau credite pentru 21 de mp, cât are garsoniera, aşa că de când am scris toate astea în anunţ s-au mai potolit.

Mai primesc telefoane cu întrebări din astea de bărbaţi, că ăia nu înţeleg ce citesc şi vor să se afle în treabă, deşi scrie clar: preţ fix, nenegociabil. Că de când a început războiul toţi vor cu 20.000, păi eu am dat pe ea 23, cum s-o dau cu 20.000?”, a precizat propietara, potrivit HotNews.

„De vânzare garsonieră 21 mp plus 2 mp, spaţii de depozitare pe palierul blocului, lângă City Hotel. Acte la zi, parter/4, proprietar, stradal, dus şi wc în interiorul garsonierei. Caldură, apă caldă non stop Radet, întreţinere mică, aer cond, geam cu vedere către bulevard, izolată, interior, exterior, aragaz, cuptor electric. Nu are gaze. Bloc curat camere video. Nu fac vizionari pt. negocieri preţ fix, taxă vizionare 10 lei (zece lei) bilet transport. Nu sunaţi inutil dacă nu aveţi toţi banii cash, fără banci”, este anunțul publicat într-o publicație de profil.

