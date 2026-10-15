Acum 104 ani, regii României intrau în Cetate pentru încoronare. Primăria Alba Iulia intră în istorie cu un dosar penal pentru demolarea podului de la Poarta a IV-a!

Dacă în 1922, la Alba Iulia istoria se scria cu încoronarea regilor României Mari, Ferdinand și Maria, în zilele noastre, administrația noastră a găsit o metodă mai modernă și inedită să intre în cărțile de istorie: au demolat podul de la Poarta a IV-a a Cetății, iar autorizația a venit a doua zi.

Ziarul Unirea a mai scris despre existența unui dosar penal pentru dezafectarea structurilor de susținere pe care a fost amplasat podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina. Dar, recent am aflat că dosarul penal privește nu doar faptele din 2026, demolarea structurii de susținere, dar și cele din anul 2025, care acum, în 2026, a ajuns în atenția poliției.

În urmă cu mai bine de un an, mai precis în data de 6 august 2025, s-a început demolarea podului de lemn de la Poarta a IV-a a Cetății, iar autorizația de desființare a fost eliberată abia în data de 7 august. Cu alte cuvinte, o demolare a podului a început pe data de 6 august 2025, autorizația de desființare a fost emisă pe 7 august, iar dimineața zilei în care a fost emis documentul, podul era deja la pământ, așa cum rezultă fără nici un dubiu de fotografiile postate la data respectivă pe contul de Facebook al ziaruluiunirea.ro.

Potrivit unui răspuns al IPJ Alba, poliția face cercetări și cu privire la demolarea podului de lemn din anul 2025: ,,Aspectele sesizate de dumneavoastră ar putea întruni elementele constitutive ale infracțiunii de „ executare fără autorizație de construire, de desființare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor de construire sau desființare la toate categoriile de monumente istorice…., prevăzută de art.356 alin.l lit. a din Legea 169/2026 Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor. În continuare se efectuează cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei.”

Sigur, podul de lemn de la Poarta a IV-a a Cetății Alba Carolina era într-o stare avansată de degradare, reprezentând un adevărat pentru trecători, dar trebuie să ne amintim că podul a stat închis mai bine de un an! Suficient timp pentru a obține toate avizele posibile și imposibile, chiar dacă unele ar fi necesitat a 3-4 ministere și binecuvântarea unui sobor de preoți. Dar, la Primăria Alba Iulia, se pare că timpul curge după alte reguli, autorizațiile nu trebuie neapărat să preceadă lucrările.

După ce a stat un an închis, indolența pentru că nu s-au făcut demersurile de a obține autorizațiile, nu credem că poate justifica o demolare intempestivă și posibil ilegală.

Ironia istoriei este greu de ignorat. În urmă cu 104 ani, regii Ferdinand și Maria intrau în Cetatea Alba Iulia pentru ceremonia încoronării. Astăzi, Primăria Alba Iulia intră în istorie cu un dosar penal pentru demolarea podului de la Poarta a IV-a fără autorizație!

Secțiune Știri sub articolul principal