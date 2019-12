Activități la Centrul Social Multifunctional Vinerea: Jocul, o metodă de dezvoltare a abilităților de comunicare în cazul copiilor cu nevoi speciale

400 de participanți au fost prezenți duminică searaCentrul Social Multifunctional pentru Persoane cu Nevoi Speciale Vinerea, a desfasurat recent, doua activitati destinate copiilor beneficiari ai serviciilor de recuperare.

Copiii cu varste cuprinse intre 2 si 14 ani, impreuna cu apartinatorii acestora au fost sarbatoriti de personalul centrului, apoi au participat impreuna cu grupa de teatru al Centrului Cultural Cugir condusa de instructor Dodoc Maria la activitatea ce a avut ca scop evidentierea importantei jocului in dezvoltarea capacitatii de comunicare a copiilor, indeosebi a copiilor cu nevoi speciale, in cazul carora relationarea cu adultul poate sa aduca cu sine un nivel crescut al anxietatii si prin urmare dificultate in comunicare.

,,Copiii, in interactiunea reciproca reusesc sa inlature barierele instalete de unele deficiente, pentru acestia jocul este un limbaj universal in cadrul caruia pot sa puna in acord dorinte, intentii, scopuri. In acest proces de curgere, de flux, copilul cunoaste un mare nivel al motivatiei, ceea ce face ca acesta sa depuna un efort crescut pentru a reusi sa stabileasca schimbul cu cel din fata lui.

Jocul este proiectia nemijlocita a lumii subiective a copilului, pe care acesta doreste sa o impartaseasca cu cei de varsta lui, el isi desavarseste astfel limbajul, limbajul receptiv prin efortul de intelegere a mesajelor, limbajul verbal din dorinta puternica de a fi inteles si validat. Jocul are un rol terapeutic pentru copiii care nu au dezvoltat spiritul de iniţiativă şi curajul de a intra în competiţie. Prin joc copilul se eliberează de vechiul copil timid şi intră cu toate forţele în dinamismul jocului cu rol”, susține psihologul centrului, Olteanu Corina.

Coordonati de psiholog Olteanu Corina, psihopedagog Lespezeanu Daniela si kinetoterapeut Radu Aurel, copiii au explorat mediul si au acumulat noi cunostinte, diversificandu-si actiunile mentale si dezvoltandu-si imaginatia. În opinia psihologului, pentru adult, jocul poate sa para de neinteles, fara un fir logic si fara scop. Pentru copil, cu siguranta lucrurile stau cu totul altfel si rolul jocului este foarte important. Jocul are un rol major in dezvoltarea copilului. Acesta reprezinta invatare si miscare.

Acesta modeleaza inteligenta si imbogateste vocabularul, contribuie la dezvoltarea inteligentei sociale si disciplineaza.Principalul mod prin care invata copilul este prin joc (exploreaza, traieste experiente noi, isi exerseaza abilitatile intelectuale si senzoriale, comunica). De aceea este foarte important sa-i oferim copilului posibilitatea de a se juca in voie.

Copiii, in interactiunea reciproca reusesc sa inlature barierele instalate de unele deficiente, pentru acestia jocul este un limbaj universal in cadrul caruia pot sa puna in acord dorinte, intentii, scopuri. In acest proces de curgere, de flux, copilul cunoaste un mare nivel al motivatiei, ceea ce face ca acesta sa depuna un efort crescut pentru a reusi sa astabileasca schimbul cu cel din fata lui.

Jocul este proiectia nemijlocita a lumii subiective a copilului, pe care acesta doreste sa o impartaseasca cu cei de varsta lui, el isi desavarseste astfel limbajul, limbajul receptiv prin efortul de intelegere a mesajelor, limbajul verbal din dorinta puternica de a fi inteles si validat. Jocul are un rol terapeutic pentru copiii care nu au dezvoltat spiritul de iniţiativă şi curajul de a intra în competiţie.

Prin joc el se eliberează de vechiul copil timid şi intră cu toate forţele în dinamismul jocului cu rol. ,,Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane cu Nevoi Speciale Vinerea sustinut de SPAS Cugir si Administratia Locala a Orasului Cugir vine in sustinerea tuturor persoanelor cu dizabilitati (copii sau adulti) din orasul nostru, prin oferta serviciilor de recuperare cognitiva, terapii scurte, terapie logopedica, psihodiagnostic, terapie educationala, stimulare cognitiva, ludoterapie, consiliere psihologica, consiliere sociala, activitati de integrare sociala, activitati de educare, orientare scolara si profesionala, kinetoterapie, gimnastica medicala, masaj”, a ținut să precizeze șeful centrului, ec.Silviu Samoilescu.

(C.P.)