Acțiunea TISPOL ALCOHOL AND DRUGS: 43 de șoferi are au pus în pericol siguranța traficului rutier și au condus sub influența alcoolului depistați de polițiști în trafic

Acțiunea TISPOL ALCOHOL AND DRUGS: 43 de șoferi are au pus în pericol siguranța traficului rutier și au condus sub influența alcoolului depistați de polițiști în trafic

În săptămâna 3 – 9 iunie 2019, poliţiştii rutieri din Alba au acţionat pentru combaterea consumului de alcool și droguri. În cele 7 zile de acțiune au fost depistați 43 de șoferi care au pus în pericol siguranța traficului rutier și au condus sub influența alcoolului.

În perioada 3- 9 iunie 2019, poliţiştii rutieri din judeţul Alba au desfăşurat activităţi, în conformitate cu programul European TISPOL ALCOHOL AND DRUGS, pentru depistarea conducătorilor auto aflaţi sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.

Astfel, în cele 7 zile de acţiune, poliţiştii au depistat 43 de șoferi care au urcat la volan după ce au consumat alcool.

În urma testărilor efectuate cu aparatul etilotest, pentru 9 dintre șoferi au rezultat valori mai mari de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, acestora fiindu-le întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

Pe durata acțiunii, alți 608 participanți la traficul rutier au fost sancționați contravențional pentru alte abateri de la normele privind circulația pe drumurile publice.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate a fost de 137.050 lei.