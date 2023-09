Acțiune amplă a polițiștilor din Alba: Amenzi de zeci de mii de lei, mai mulți șoferi lăsați fără permis și sute de mașini verificate

Majorarea prețurilor la combustibili. Premierul Ciolacu: „Nu e o scumpire atât de mare”

Întrebat în cursul zilei de luni, 11 septembrie despre creșterea prețului la combustibili, premierul Marcel Ciolacu a afirmat că scumpirea carburanţilor „nu este atât de mare”, fiind un proces care s-a văzut în lume, generat de război, dar va fi ţinută „într-un grafic”.

„O să am o discuţie întâi să vedem de ce a crescut preţul, am înţeles că s-a mărit iarăşi barilul. E foarte uşor de influenţat, în urma războiului. Ştiţi că avem al doilea preţ cel mai mic preţ din Europa. Mi se pare că Bulgaria mai are cu 0,1 mai puţin decât România. Deci este o scumpire care s-a văzut în toată lumea şi în toată Europa. O să încercăm să o ţinem într-un grafic. De asemenea, ştim că creşterea preţului la carburant aduce pe urmă, pe tot lanţul pe orizontală, anumite scumpiri, Nu e o scumpire atât de mare să …”, a afirmat Ciolacu, luni, în prima zi a anului şcolar 2023/2024, la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”, pe care l-a vizitat alături de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă.

Ciolacu a explicat că statul român are acciza la carburanţi raportată la nivelul anului 2018.

„Noi avem acciza blocată raportată la 2018. Deci statul român, în acest moment, ia cea mai mică acciză din Europa, ca să menţinem inflaţia cu o singură cifră, cum am reuşit. Am văzut, la motorină s-a scumpit mai mult. E şi normal, a adăugat Ciolacu. De obicei, motorina se foloseşte în război din câte ştiu eu”, a spus Ciolacu.

Prețurile benzinei standard în bucurești se încadra azi între cel mai mic de 7,13 lei și cel mai mare preț de 7,40 lei în timp ce motorina standard cel mai mic preț la pompă era de 7,43 lei și cel mai mare era de 7,63 lei.

Sursa: dcbusiness.ro