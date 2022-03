ACCIDENT din inconștiență la Vinerea: Un bărbat fără permis a părăsit partea carosabilă. Mașina i-a fost dată de un alt bărbat, care știa ca acesta nu are dreptul de a conduce

Diana Șoșoacă, pusă de Facebook în categoria politicienilor controlați de Rusia: Replica senatoarei

Contul de Facebook al senatorului Diana Șoșoacă a fost marcat (captura mai jos) de către rețeaua de socializare drept cont aparținând unui politician aflat parțial sau total sub controlul Rusiei.

”Conform definiției Facebook, „entitățile media controlate de stat” sunt instituțiile media pe care Facebook le consideră a fi parțial sau în întregime sub controlul editorial al autorităților guvernamentale, pe baza unor cercetări și evaluări efectuate pe cont propriu ținând cont de o serie de criterii dezvoltate în acest scop. Considerăm că aceste Pagini trebuie să respecte un standard mai ridicat de transparență, deoarece credem că ele combină influența unei organizații media cu susținerea unui stat.”.

Replica senatorului Diana Șoșoacă

”Prin acest drept la replica va aduc la cunostinta ca sunteti intr-o grava eroare, avand in vedere ca postarea mea readuce in memoria romanilor faptul ca am fost unicul Senator care a luat cuvântul impotriva Acordului cu Ucraina, prevăzând exact ceea ce s-a întâmplat dupa jumatate de an. Am dat 2 linkuri, unul fiind de la sputnik.md.com, care la acel moment nu era interzis. Ulterior instituirii cenzurii presei la nivel european, site-ul sputnik a fost considerat ca fiind sub controlul guvernului rus. Acest anunț este pus de facebook, nu ca subsemnata sau pagina mea este sub controlul Guvernului rus, ci ca linkul prezentat de pagina mea provine de la un editor aflat sub controlul Guvernului rus, adica despre spitnik.md.com

Este inadmisibil ceea ce faceti si daca erati o presa corecta ar fi trebuit sa menționati adevarul, dar, mergand pe raționamentul dvs, inseamna ca dvs sunteti sub controlul Guvernului Român, ceea ce nu prea face cinste nimanui.

Mi-ar fi placut sa vad ca manifestati interes pt toate reusitele Senatorului Diana Iovanovici-Sosoaca, despre ajutorul oferit oamenilor, despre initiativa Neutralitatea României. Pacea de la București, care a avut un succes nu numai pe plan national, despre inițiativele legislative in interesul poporului roman, despre interpelarile cu privire la industria distrusa si posibilitățile de redresare si recuperare a unei parti a acesteia. In schimb va limitati a ma denigra fara niciun fundament, promovand fake news. Sincer nu m-am asteptat din partea dvs.

Va solicit sa luati act de cele mentionate, sa dispuneți publicarea prezentului drept la replica si sa va revizuiti atitudinea in ceea ce ma priveste.

Va mulțumesc.

Senator Diana Iovanovici-Șoșoacă”