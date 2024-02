AC „Mica Romă” Blaj, locul 6 la ECC Cross Country, Under 20, echipe, masculin

AC „Mica Romă” Blaj s-a clasat pe locul 6 la ECC Cross Country, Under 20, echipe, masculin, concursul disputându-se în Portugalia.

Echipa AC „Mica Romă” Blaj s-a clasat pe locul al 6-lea în ierarhia pe echipe, masculin, Under 20, la ECC Cross Country, competiție atletică ce se desfășoară în Portugalia, la Albufeira. Clubul din Blaj a fost reprezentant la ediția din acest an cu o echipă masculină. Cursa s-a disputat pe distanța de 5620 de metri, terminând 68 de atleți de la 18 cluburi.

„Este un rezultat bun, ținând cont de faptul că suntem debutanți la acest nivel, cu o echipă nouă. Avem la dispoziție încă un an pentru a face echipa mai puternică, în condițiile în care George Cozma este junior Under 18, iar ceilalți doi sunt în primul an la această categorie”, a spus Cristina Man (AC „Mica Romă” Blaj), desemnată recent cel mai bun antrenor din Alba în 2023, la secțiunea sporturi olimpice.

Pe primele locuri, la individual s-au clasat următorii: 1. Nihimbazwe Lionel (ASD Toscana), cu timpul 17 minute, 2. Naranjo Unai (Playas Castellon) – 17:10; 3. Tunc Ali (Fenerbahce) – 17:18; 4. Jeukenne Simon (Herve Club) – 17:31

Componenții AC „Mica Romă” Blaj: locul 10, Lucian Ștefan (dublă legitimare cu CSȘ Caransebeș) – timpul 17:44; locul 11, Mihai Savlovschi (dublă legitimare cu CS Medgidia) – timpul 17:48; locul 47 – aiudeanul George Cozma – cu 19:19. Luca Pop (LPS Cluj) a fost primul român, pe locul 7 (17:38)

După cele două rezultate de senzație realizate în 2022 și 2023, când echipa feminină a AC „Mica Romă” Blaj a devenit campioană europeană la ECC Cross Country (Cupa Europei la cros), la Under 20, medalii de aur adjudecate în Portugalia (2022, la Oeiras), respectiv în Spania (2021, la Oropesa del Mar, Castellon), clubul din Blaj a fost prezent la ediția din acest an cu o echipă masculină

