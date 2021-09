Absolvenții cu care Alba Iulia se mândrește: Paul Victor Florea, tânărul consilier local care și-a vizitat fostul liceu, în prima zi a anului școlar 2021-2022

Începutul noului an școlar a fost un motiv de bucurie pentru miile de elevi, părinți și profesori din județul Alba și din țară, precum și șansa la un nou început.

Festivitățile care marchează reîntoarcerea elevilor în bănci au fost, la fel ca și în anii precedenți, marcate și de prezența reprezentanților instituțiilor locale.

Printre aceștia, în curtea Colegiului Economic „Dionisie Pop Marțian” din Alba Iulia, s-a numărat și Paul Victor Florea, tânărul absolvent al acestei unități de învățământ, acum mândru consilier local al orașului.

Întrebat de ziarulunirea.ro cum a decurs această zi, prin ochii săi, tânărul consilier local a răspuns: „Extraordinar începutul ! Ca de obicei, m-am simțit foarte bine.

Am început ziua prin a mă prezenta, în urma invitației, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan”, de la ora 08:00, o ceremonie foarte frumoasă unde am întâlnit și câteva cadre didactice foarte aproape sufletului meu. De asemenea i-am văzut pe elevi, optimiști, bucuroși că se revăd, în sfârșit, după pandemie și toată chestia asta cu online-ul.

Apoi am mers la Școala Generală Nr.7 unde vă spun sincer este o diferență totală între liceu și generală, acolo întreaga energie este altfel pentru că sunt mici și se simte inocența și bucuria de a fi din nou la școală.

De la ora 10:00 m-am prezentat la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” unde am fost elev, unde vin cu drag și am văzut cadrele didactice și am discutat atât problemele cât și plusurile acestui colegiu care au survenit după renovare.”

De asemenea, întrebat cum s-a simțit atunci când a intrat din nou pe porțile fostului său liceu, acum în calitate de absolvent și consilier local, Paul Victor Florea a răspuns: „Am oarecare emoții să mă prezint aici la Colegiul Economic, la început de an școlar, pentru că, cumva, se simte o legătură între școală și mine deoarece fiind elev aici, cândva, când vezi tot cadrul acela, sunt anumite etape la început de an școlar, se spune o rugăciune, se cântă imnul, vezi toți elevii în careu.”

Tânărul consilier local a mai inițiat de asemenea un proiect de hotărâre care prevede că, pe durata anului școlar 2021-2022, fiecare cadru didactic de grădiniță, școală și liceu din Alba Iulia va primi un voucher educațional în valoare de 1000 lei. Acest voucher va ajuta la infuzia treptată de bani pentru materialele didactice care să asigure un act educațional de calitate.

Profesorii își vor putea cumpără materiale didactice conform nevoilor disciplinei pe care o predau, a mai adăugat consilierul local.