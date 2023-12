A „împrumutat” o mașină găsită neasigurată, cu cheile în contact, și a ieșit la „plimbare”: Închisoare cu suspendare pentru bărbatul băut și fără permis

Un bărbat din Alba a decis să „împrumute” o mașină care nu era blocată, cu cheile în contact, pentru a ieși la o plimbare nocturnă, deși era băut și nu avea permis de conducere. Acesta a fost trimis în judecată de către Judecătoria Aiud.

În actul de sesizare s-a reţinut că, în data de 07.07.2023, în jurul orei 01:00, inculpatul a sustras din Ocna Mureș autoturismul marca, aparținând unei firme de catering, și, fără să deţină permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, s-a urcat la volanul autoturismului respectiv, pe care l-a condus pe drumurile publice, în speţă de pe strada Abator din Ocna Mureş și până pe strada Clujului din Teiuș, unde, în jurul orei 02.10 fost oprit de către organele de poliție.

La termenul de judecată din data de 28.11.2023, inculpatul, prezent în fața instanței, a arătat că recunoaște în totalitate faptele astfel cum au fost reținute în sarcina sa prin actul de sesizare, că nu contestă probele administrate în faza de urmărire penală și a solicitat ca judecarea cauzei să aibă loc doar în baza acestora. La același termen,

Din analiza mijloacelor de probă rezultă că organele de poliție l-au întrebat pe inculpat cu privire la proveniența autoturismului, iar acesta a declarat că l-a sustras de pe o stradă din orașul Ocna Mureș, profitând de faptul că portiera nu era asigurată, iar cheile se aflau în contact și că avea intenția să se deplaseze pe raza municipiului Alba Iulia, precum şi că, întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilometru marca Drager, rezultatul fiind de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În baza art. 396 alin. 2 și alin. 10 C. pr. pen., condamnă pe inculpat, cunoscut cu antecedente penale, la următoarele pedepse:

-pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt în scop de folosinţă prev. de art. 230 alin. 1 din Codul penal, rap. art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b din Codul penal;

-pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută şi pedepsită de art. 335 alin. 1 C pen.

-pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. 1 C pen.

2. Constată că infracţiunile pentru comiterea cărora inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă sunt concurente.

3. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b) C. pen., aplică inculpatului pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, sporită la 2 ani şi 6 luni închisoare (prin adăugarea a 1/3 din totalul celorlalte pedepse).

4. În temeiul art. 399 alin. (1), cu referire la art. 202 alin. (1), (2) și (3), respectiv art. 211 din Codul de procedură penală, menține măsura controlului judiciar dispusă față de inculpat în prezenta cauză.

5. În temeiul art. 72 alin. 1 C. pen., deduce din pedeapsă durata reţinerii de 24 de ore din perioada 07 – 08.07.2023, precum şi durata arestării preventive din perioada 10 – 16.10.2023.

6. În baza art. 91 C. pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 2 ani şi 6 luni de închisoare, pe o durată de 4 ani (termen stabilit în condiţiile art. 92 Cod pen.).

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b C. pen., impune inculpatului obligaţia de a urma un program de reintegrare socială derulat de Serviciul de probaţiune sau organizat în colaborarea cu instituţii din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. 3 C. pen., impune inculpatului, pe parcursul termenului de supraveghere, obligaţia prestării unei munci neremunerate în folosul comunităţii pe timp de 100 de zile.

În temeiul art. 91 alin. 4 C. pen., atrage atenţia inculpatului asupra revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul nerespectării cu rea credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse, respectiv al săvârşirii unei noi infracţiuni”, se arată hotărârea Judecătoriei Aiud.

