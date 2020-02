A ieșit pe șosea cu numere EXPIRATE: Bărbat din Alba Iulia cercetat pentru conducere, pe drumurile publice, a unui autovehicul neînmatriculat

Sâmbătă după masa, in jurul.orei 11.00, un bărbat in vârsta de 32 de ani, din Alba Iulia, a fost depistat in timp ce conducea un autoturism, pe DN 14 B, in apropiere de Blaj, având plăcuțele provizorii de înmatriculare expirate din 22.01.2020.

Fata de acesta, cercetarile sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere, pe drumurile publice, a unui autovehicul neînmatriculat.