A decedat șoferul mașinii răsturnată într-o râpă la Iclod. Autoritățile au anunțat inițial că a fost rănit ușor

A decedat șoferul mașinii răsturnate în accidentul de la Iclod. Autoritățile au anunțat inițial că a fost rănit ușor.

Deși autoritățile au anunțat inițial că șoferul mașinii implicate în accidentul de la Iclod, de sâmbătă, este rănit ușor, bărbatul a decedat în cursul zilei de duminică la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Victima suferise traumatisme în zona capului și traumatisme toraco-abdominale.

Reamintim că un accident rutier GRAV a avut loc sâmbătă în jurul orei 11.00, la Iclod. Două victime au fost aruncate în afara unei mașini care s-a răsturnat.

La ora 11,16, pe strada Principala din localitatea Iclod, un barbat de 62 de ani, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o manevra de mers inapoi, pentru a intoarce, fara sa se asigure, moment in care a iesit in afara drumului, cazand cu autoturismul intr-o rapa cu o diferenta de nivel, fata de drum, de 100 de metri.

Autoturismul s-a rasturnat de mai multe ori, iar conducatorul auto si o femeie, de 63 de ani, pasageră in autoturism, au fost aruncați in afara acestuia si au suferit leziuni corporale. Din pacate, in urma traumatismelor suferite, femeia a decedat.