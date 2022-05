9 mai: Triplă lansare de carte și vernisaj de artă la grădina de vară a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba. Programul evenimentului

ANGAJĂRI LA STAT: Concurs pentru ocuparea unor funcții în aparatul de specialitate al primarilor comunelor Săsciori și Lunca Mureșului, județul Alba. CONDIȚII

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Săsciori, judeţul Alba

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei

Data de sustinere a probei scrise: 06.06.2022, ora 10:00

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primariei comunei Săsciori, jud. Alba, sat Săsciori, nr. 363, judeţul Alba,

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Persoană de contact: Maria-Monica Ilea-p.secretar general al comunei; tel.0258741110, email: [email protected]

Informaţii posturi scoase la concurs

Inspector

Descriere post Localizare post

Clasa: I

Grad: principal

Tip compartiment: BIROU

Denumire compartiment: CONTABILITATE, BUGET-FINANTE, IMPOZITE SI IMPOZITE PRIMĂRIA COMUNEI SĂSCIORI

Localitate: SĂSCIORI

Judeţ: ALBA

Condiţii de participare

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţe – ştiinţe economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Bibliografie:

– Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– OUG nr. 57/2019 privind Codul adminsitrativ, cu modificările şi completările ulterioare:

Partea VI Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlu I Dispoziţii generale art.365-368, Titlul II Statutul funcţionarilor publici art. 369-537;

– O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

– Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

– Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în adminsitraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare.

– H.G 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare.

– Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările şi completările ulterioare.

– Legea 82/1991 a contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia , cu modificările şi completările ulterioare.

– Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii .

– Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare.

– Ordonanţa nr. 119 / 1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv

, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

– Ordinul nr. 3711/2015 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală .

– Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificarile si completarile ulterioare

TEMATICA VA CUPRINDE BIBLIOGRAFIA INTEGRAL!

Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lunca Mureşului, judeţul Alba

Informaţii concurs

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei

Data de sustinere a probei scrise: 07.06.2022, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Lunca Muresului, judetul Alba

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Persoana de contact: Gherasim Doina, secretar general, telefon 0258.878121; e-mail: [email protected] ; [email protected]

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier achiziţii publice

Descriere post Localizare post

Clasa: I

Grad: principal

Tip compartiment: COMPARTIMENT

Denumire compartiment: ACHIZITII PUBLICE, SERVICII, URBANISM PRIMĂRIA COMUNEI LUNCA MUREŞULUI

Localitate: LUNCA MUREŞULUI

Judeţ: ALBA

Condiţii de participare

– studii universitare de licenta absolvite cu diplomă de licenta sau echivalenta in arhitectura, urbanism sau constructii ;

– minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice,

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Bibliografia / tematica:

1. Constituţia României, republicată

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare,

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5, Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

6, Hotararea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului – cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

7, Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

8, Hotararea de Guven nr. 867/2016 privind aprobarea Nomelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de concesionare de lucrari si concesionare de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

9, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;

10,Hotararea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobraea regulamentului general de urbanism, republicata cu modificarile şi completările ulterioare;

11, Legea nr.10/1995 pivind calitatea in costructii, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;

12, Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

13, Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

14, Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica: Daca nu este precizat altfel, elementele din bibliografie vor fi studiate in integralitatea lor.