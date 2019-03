800 de copii din județul Alba vor primi ”Prima Carte pentru acasă”

Asociația OvidiuRo continuă parteneriatul cu Inspectoratul Școlar Județean Alba pentru creșterea calității educației preșcolare în mediile defavorizate prin implementarea, la nivel județean, a programului pilot de lectură în grădinițe „Fiecare copil merită o poveste”. 800 de copii din mediul rural din județ vor primi, în perioada următoare, Prima Carte, iar în 10 grădinițe din cele mai defavorizate comunități din Alba vor fi amenajate centre de bibliotecă, pentru a încuraja cititul împreună cu cei mici – acasă și la grădiniță.

„Fiecare copil merită o poveste” este un program reglementat la începutul acestui an printr-un protocol de colaborare cu Ministerul Educației Naționale, reprezentând o premisă a asumării unui set de acțiuni comune, care să faciliteze dezvoltarea de politici publice eficiente în domeniul creșterii accesului la educație timpurie de calitate al copiilor din familii defavorizate.

Programul este lansat mâine la Alba Iulia, iar timp de două zile vor avea loc mai multe sesiuni de formare cu: profesorii din învățământul preșcolar – metodiști și responsabili de cercuri pedagogice care, pe bază de voluntariat, vor deveni ei înșiși formatori în tehnici de predare centrate pe dezvoltarea limbajului, pentru toți cei 650 de profesori de învățământ preșcolar din județ; directorii unităților școlare care au în subordine învățământul preșcolar din județul Alba, pe tema importanței facilitării accesului la cărți potrivite vârstei și la lectură pentru copiii ce provin din medii defavorizate; profesorii de învățământ preșcolar din mediul rural care vor beneficia de centrele de bibliotecă pentru sala de grupă, puse la dispoziție de OvidiuRo; profesorii debutanți și bibliotecarii din județ.

„Inspectoratul Școlar Județean Alba salută inițiativa Asociației OvidiuRo privind implementarea programului național Fiecare copil merită o poveste, prin care 800 de copii preșcolari împreună cu cadrele didactice din unitățile de învățământ preșcolar, vor beneficia de roadele acestui program. Susținem cu toate resursele de care dispunem programul lansat de OvidiuRo și ne vom implica în implementarea lui întrucât doar prin parteneriate puternice, pe termen lung – cum este cel al ISJ Alba cu OvidiuRo – putem face cu adevărat o schimbare, în timp, așa încât să creștem calitatea educației preșcolare, cu precădere în zonele rurale.” declară Eugenia Marcela Dărămuș, Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar Județean Alba.

Până la finalul anului 2018, programul a ajuns în 12 județe, cu un total aproximativ de 20.000 de preșcolari care au primit o carte pentru acasă și peste 100 de grădinițe care au primit un centru de lectură – GrădiBiblioteca.

„După mulți ani de intervenții la firul ierbii, cea mai importantă concluzie este că avem nevoie să punem bazele unei infrastructuri sustenabile pentru educație preșcolară de calitate pentru toți copiii, în special în mediul rural. Practic, profesorii participanți la întâlnirile din cadrul programului vor duce resursele și vor disemina metodele de dezvoltare a limbajului către profesorii de învățământ preșcolar din tot județul. Acesta este modul de lucru pe care îl propunem partenerilor județeni și despre care credem că va avea un impact real la nivel național. Având și susținerea Ministerului Educației, printr-un parteneriat dedicat programului, intenționăm să îl transformăm în politică publică, pentru stimularea lecturii în grădinițe.” declară Maria Gheorghiu, Cofondator Asociația OvidiuRo.

La nivel național, în 2019, prin programul pilot „Fiecare copil merită o poveste” OvidiuRo va implementa un mix de intervenții constând în (1) 400 de centre de bibliotecă adaptate vârstei preșcolare (2) formarea unui număr de 20.000 de profesori în metode de dezvoltare a comunicării orale și a premiselor citirii și scrierii folosind cărți ilustrate, inclusiv un kit de literație pentru fiecare profesor și (3) distribuirea a 80.000 de cărți ilustrate pentru copiii din mediul rural, prin proiectul „Prima mea Carte”.

Scurt istoric parteneriat:

Intervențiile OvidiuRo pentru creșterea calității educației preșcolare în județul Alba au început în anul 2011 cu implementarea programului pilot Fiecare Copil în Grădiniță în localitatea Cugir.

Programul a fost transformat în program național prin Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate, moment în care am susținut în colaborare cu instituțiile județene o sesiune de informare pentru directorii de școală, primarii și asistenții sociali din județ, cu scopul diseminării procedurilor de implementare.

De asemenea, începând din anul 2006 au fost organizate Ateliere de Vară Șotron, cu un impact major în anul 2010, când au fost organizate 25 de ateliere pentru 500 copii în diverse localități din județ.

Am continuat cu caravane de lectură în zonele rurale defavorizate: Caravana Fiecare Copil în Grădiniță 2016, Caravana Poftă de carte 2017 și Caravana Fiecare Copil Merită o Poveste 2018. Pentru creșterea ratei de cuprindere în învățământul preșcolar am implementat programul de granturi Hai la grădiniță! în anul școlar 2017-2018, în localitatea Răchita, comuna Săsciori. Prin proiectul Povești sub lupă am echipat o sală de grupă cu un centru de bibliotecă și științe în Grădinița Gura Roșiei (Roșia Montană) și o GrădiBibliotecă în Pirita-Zlatna.

Despre Asociația OvidiuRo

Misiunea Asociației OvidiuRo este ca fiecare copil sărac să beneficieze de educație timpurie de calitate și să devină, astfel, un membru activ al societății românești.

Eficacitatea programului-pilot Fiecare Copil în Grădiniță a determinat Parlamentul României să transforme mecanismul central al acestuia în program național, în vigoare începând cu februarie 2016.

În prezent, ca Agenție pentru Educație Timpurie, OvidiuRo mobilizează resurse publice și private pentru a furniza materiale educaționale de calitate, pentru a forma cadrele didactice în scopul optimizării acestor resurse, precum și pentru crearea unor Centre de Educație Timpurie de Calitate în comunitățile defavorizate, cu scopul de a le oferi copiilor săraci acces la un vocabular divers și la lumea fascinantă a cărților.

Începând cu septembrie 2017, OvidiuRo a distribuit peste 60.000 de cărți ilustrate pe care copiii să le folosească la grădiniță sau acasă, împreună cu familia; având susținerea Inspectoratelor Școlare Județene și prin crearea unei rețele de profesori-resursă, 2500 de profesori de învățământ preșcolar au beneficiat de formări în metode de predare centrate pe copil și pe dezvoltarea literației și au primit kituri ce conțin cărți ilustrate și materiale educaționale de calitate.

În 2019, OvidiuRo continuă să lucreze îndeaproape cu autoritățile publice și cu profesorii din întreaga țară, să organizeze sesiuni de formare și să aducă resurse educaționale de calitate în grădinițele defavorizate. Obiectivul nostru este să creștem calitatea educației în și mai multe grădinițe, la nivel național, prin programul pilot ,,Fiecare copil merită o poveste” – un program de stimulare a lecturii în grădinițe și acasă și de dezvoltare a vocabularului, astfel încât copiii din medii defavorizate să aibă șansa unui start corect la școală.