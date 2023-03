6 sfaturi pentru a cumpăra frigiderul perfect în 2023 (P)

Achiziționarea unui frigider nou nu este o decizie ușoară. Există atât de multe stiluri, caracteristici și mărci diferite din care puteți alege, încât poate fi copleșitor. Există o mulțime de alegeri bune și rele atunci când vine vorba de alegerea frigiderului. Cu toate acestea, atunci când este în joc prospețimea produselor dvs., nu puteți miza pe o posibilitate 50-50. Trebuie să alegeți frigiderul potrivit. Astfel, cumpărarea celui potrivit necesită o bună judecată și o excelentă luare de decizii.

Ghidul de mai jos ar trebui să vă ofere câteva sfaturi cu privire la ce să căutați la următoarea achiziție de frigider. Alegerea unui frigider bun se poate baza pe calitatea caracteristicilor sale. Există o mulțime de aspecte de calitate pe care ar trebui să le luați în considerare atunci când vă cumpărați frigiderul. Eficiența energetică este o calitate importantă, la fel ca și tipul de frigider pe care îl doriți.

Iată alte câteva calități care vă vor ghida spre cel mai bun frigider pe care îl puteți obține în acest moment.

Tipuri

Luați întotdeauna în considerare diferitele tipuri de frigider înainte de a ieși la cumpărături. Este necesar dacă vreți să alegeți ce este cel mai bun pentru bucătăria dvs.

Există patru tipuri de bază de frigidere și anume: french door, side-by-side, cu congelator în partea de sus sau jos. Fiecare stil oferă caracteristici semnificative, dar numai unul dintre ele s-ar putea să se potrivească gustului și stilului dvs. de viață.

Un frigider french door are două uși care se deschid spre exterior și un congelator în partea de jos, în timp ce un side-by-side are, de asemenea, două uși, dar are un congelator în partea de jos, alături de un alt frigider.

Cu toate acestea, unele combine frigorifice au un congelator în partea de sus și un frigider în partea de jos, în timp ce altele au un congelator în partea de jos și un frigider deasupra.

Alegeți cel mai bun frigider care se potrivește stilului dvs. de viață. De exemplu, dacă sunteți mai degrabă genul de om de birou, atunci puteți opta pentru un congelator în partea de jos, astfel încât să puteți lua pur și simplu orice din frigider fără să vă aplecați.

Dimensiune

Primul lucru pe care trebuie să-l luați în considerare este dimensiunea frigiderului dumneavoastră. Câte alimente intenționați să depozitați? O familie mică va avea probabil nevoie de un model mai mic, în timp ce dacă aveți o familie numeroasă sau primiți des oaspeți, atunci poate că un frigider sau o lada frigorifica mai mare ar fi mai potrivite pentru dumneavoastră.

Într-o altă notă importantă, dacă vorbim despre dimensiunea frigiderului pe care plănuiți să îl cumpărați, trebuie să țineți cont și de dimensiunea locuinței dvs. Mulți oameni încearcă să ia ce e mai bun din prima, dar nu țin cont de dimensiunea locuinței lor, ceea ce se termină cu frigiderul care iese în evidență într-un mod negativ.

Eficiența energetică

Următorul lucru pe care trebuie să-l căutați la un frigider este eficiența energetică. Frigiderele sunt cea mai mare sursă de consum de energie electrică din gospodărie, fiind pe locul doi după încălzire și răcire. Ar trebui să căutați un rating care să vă spună cât vă va costa pe an consumul de energie electrică (KWh).

Dacă vă uitați la rating, veți putea estima cât vă va costa factura și veți putea economisi mulți bani pe termen lung, făcând o achiziție inteligentă.

Caracteristici

Frigiderele vin cu o varietate de caracteristici care pot fi sau nu importante pentru dumneavoastră. Unele modele de frigider Beko sunt echipate cu alarme de ușă, care vă anunță dacă ușile frigiderului au fost lăsate deschise prea mult timp. Alte opțiuni includ mașini de gheață, distribuitoare de apă filtrată, controale digitale ale temperaturii și multe altele.

Aspect

Bineînțeles, aspectul este un aspect important atunci când vine vorba de achiziționarea unui frigider. Ar trebui să vă gândiți la bucătăria dvs. și la modul în care unitatea se potrivește cu decorul acesteia. Există o varietate de culori, stiluri și finisaje disponibile pentru a alege, astfel încât puteți găsi întotdeauna unul care să vă convină.

Garanție

În cele din urmă, ar trebui să verificați întotdeauna garanția înainte de a cumpăra un frigider. Căutați una care să acopere piesele și manopera în cazul în care ceva nu merge bine după cumpărare. Departamentul de servicii pentru clienți al companiei este, de asemenea, un aspect care trebuie verificat, așa că încercați să găsiți recenzii despre ei online sau întrebați-vă prietenii dacă au avut de-a face cu ei recent.

Cumpărarea unui frigider nou nu este o sarcină ușoară, dar sperăm că acest ghid te-a ajutat. Cu puțină cercetare și planificare, ar trebui să puteți găsi frigiderul perfect care să se potrivească stilului de viață al familiei dumneavoastră. Nu este nevoie să mergeți să căutați cele mai bune frigidere din 2023, mai degrabă, cumpărați ceea ce aveți nevoie.