31 august| COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba până vineri la ora 12.00: Ce râuri sunt vizate de avertisment

APEL UMANITAR pentru Sebastian, un băiat din Alba care are nevoie de un transplant cu celule stem, în străinătate

Sebastian are 14 ani și a fost diagnosticat cu autism. Băiatul are nevoie de un transplant de celule stem, care poate fi realizat în străinătate.

După ce au epuizat toate variantele medicale din țară, părinții au auzit de o clinică din Viena unde se efectuează această procedură. Tratamentul de care are nevoie Sebastian costă 12.000 de euro, bani de care familia nu dispune. Persoanele care îl pot ajuta pe băiat pot dona în contul mamei, cu mențiunea donație pentru Sebastian, sau o pot contacta la numărul de telefon 0749.614.554 pentru mai multe amănunte.

”Dragi prieteni, avem nevoie de ajutorul vostru! După cum știți, fiul nostru Coman Sebastian Adrian suferă de autism. De curând am luat legătura cu o clinica în Viena pentru autotrasplant celule stem, au analizat dosarul medical și am fost acceptați pentru autotrasplant. Costul autotrasplantului este de 12.000 euro. Noi nu dispunem de această sumă, de aceea am apelat la ajutorul dumneavoastră! Într-o zi, Sebastian o să vă mulțumească, până atunci, noi părinții vă rugăm fiți îngerii lui!”, a transmis familia băiatului.