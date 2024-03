27 martie: Spectacolul clasic „Preţioasele Ridicole”, cu Skepsis de Ziua Mondială a Teatrului, la Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia

Skepsis vă invită la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia de Ziua Mondială a Teatrului, miercuri, 27 martie, de la ora 19:00 pentru a urmări unul dintre cele mai interesante spectacole clasice, „Preţioasele Ridicole.”

În spiritul celebrării Zilei Mondiale a Teatrului, Skepsis vă invită Miercuri, 27 Martie 2024, ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia la unul dintre cele mai incitante spectacole clasice din repertoriu: „Preţioasele Ridicole”.

Provocăm publicul la o reîntoarcere în Franţa din timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea. Vom trage cu ochiul, cu urechea şi mai ales cu inima plină voie bună la societatea lui Moliere cu piesa care a marcat începutul succeselor pariziene ale trupei sale!

“Preţioasele Ridicole” este importantă şi pentru că este prima piesă în care Moliere lansează un atac deschis la adresa decadenţei, exceselor şi snobismului care cuprinsese deja o bună parte a aristocraţiei franceze. Concentrată în jurul unei conversaţii de salon, piesa deconspiră ridicolul la care se expuneau nobilii care erau adepţi ai „preţiozităţii” – o modă a vremii care domina saloanele luxoase ale aristocraţiei. Preţiozitatea presupunea practicarea unui anumit fel de a te îmbrăca, de a vorbi şi de a te purta care să te facă să pari cât mai inteligent şi cult, dar care din pricina lipsei de bun simţ şi educaţie nu făcea decât să scoată în evidenţă forma fără fond care stârneşte hazul.

”Am ales să sărbătorim Ziua Mondială a Teatrului cu un spectacol de comedie. Deși vorbim de teatrul clasic, spectacolul este unul actual. Tot ceea ce se întâmplă nu face decât să confirme încă o dată faptul că, în esenţă, moravurile oamenilor nu se schimbă niciodată. Timpul a curs iremediabil, societăţile s-au transformat radical. Însă preţiozitatea aristocraţiei franceze a fost înlocuită în zilele noastre de snobismul burgheziei moderne, de analfabetismul funcțional al milionarilor şi vedetelor care apar peste noapte şi care încearcă să se promoveze ca modele sociale de urmat şi imitat inventând noi feluri de a vorbi sau noi feluri de a se îmbrăca.” – Viorel Cioflică, Grupul Skepsis..

Biletele (20lei pt adulți; 10 lei pt elevi, studenți și pensionari; 5 lei pt copii) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de Vineri, 22.03.2024, între orele 09.00-15.00 sau în ziua spectacolului până la ora 18.30.

La inițiativa Institutului Internațional de Teatru, pe data de 27 Martie 1962 a fost celebrată pentru prima oară Ziua Mondială a Teatrului. De atunci această ziuă este marcată anual, reunind instituții și organizații de teatru din întreaga lume. Ziua Mondială a Teatrului este o sărbătoare a tuturor celor care valorizează și recunosc importanța teatrului ca artă și o ocazie de a atrage atenția guvernelor, politicienilor și instituțiilor care încă ignoră sau minimalizează importanța teatrului pentru dezvoltarea oamenilor și a societății.

În fiecare an, o personalitate recunoscută la nivel internaţional este invitată să comunice reflecţiile sale asupra celei mai vechi forme artistice – teatrul -, într-un mesaj, tradus în peste 50 de limbi. Anul acesta, mesajul este intitulat ”Arta înseamnă pace” și este semnat de Jon Fosse, renumit autor norvegian contemporan, din care prezentăm un fragment :

”…Arta, arta de calitate, reușește să combine ceea ce este unic cu ceea ce este universal. Ne ajută să înțelegem că ceea ce este diferit sau străin este în același timp ceva universal. Făcând asta, arta reușește să spargă barierele dintre limbi, regiuni geografice, țări. Arta reunește nu doar calitățile individuale ale oamenilor, dar și caracteristicile specifice ale fiecărui grup de oameni, de exemplu, ale fiecărei națiuni…Am vorbit aici despre artă în general și nu despre teatru sau dramaturgie în particular pentru că, așa cum spuneam, fiecare artă de calitate, la modul profund, se manifestă la fel: ia ceea ce este unic, ceea ce este specific, și îl transformă în ceva universal. Unește, prin expresia artistică, ceea ce este particular cu ceea ce este universal: nu prin eliminarea a ceea ce este specific, ci tocmai prin sublinierea specificității, făcând să strălucească tot ceea ce este străin și nefamiliar.

Războiul se opune artei, la fel cum se opune păcii – e un simplu adevăr. Arta înseamnă pace.” – Jon Fosse, Norvegia

