FOTO. LIVE VIDEO 26 octombrie: 7 ani de activitate pentru Garda Apulum. Spectacol aniversar în fața Porții IV a Cetății Alba Carolina

Garda Apulum, formată din Legiunea a XIII-a Gemina, Lupii Apoulonului și Ludus Apulensis, aniversează șapte ani de activitate. Evenimentul va fi marcat printr-o reprezentație în fața Porții IV a Cetății Alba Carolina.



Proiectul de reconstituiri istorice antice a debutat în Alba Iulia la 26 octombrie 2012, când, sub coordonarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Legiunea XIII Gemina „s-a întors acasă”, în vechiul castru Apulum. Alături de ea și-a făcut apariția și trupa de gladiatori, Ludus Apulensis. Un an mai târziu, războinicii daci din Apoulon, grupați sub denumirea de Lupii Apoulonului, se alăturau și ei soldaților romani și gladiatorilor.

Astăzi, Garda Apulum, denumirea sub care activează cele trei trupe și care numără peste 80 de voluntari, majoritatea albaiulieni, a devenit un cunoscut brand al orașului Alba Iulia și al județului Alba. Dezvoltarea și succesul proiectului s-a datorat în primul rând modului inedit în care fabuloasa istorie antică locală a fost prezentată publicului larg. Astfel, istoria a fost scoasă de pe rafturi, din muzeu, și a fost prezentată într-o manieră mai atractivă tuturor, reușind să îmbine partea științifiică cu reconstituirea și prezentările interactive.

În cei șapte ani de activitate, Garda Apulum a susținut sute de reprezentații de reconstiruire istorică antică, majoritatea în Cetatea Alba Carolina, în cadrul tradiționalului spectacol de vineri, din timpul sezonului aprilie-septembrie. Reenactorii albaiulieni au promovat patrimoniul antic local la numeroase evenimente la care au participat atât în țară cât și în străinătate.

De asemenea, trupa este direct implicată în organizarea unor importante festivaluri de reconstiruire istorică antică din România: Festivalul Roman Apulum /Alba Iulia, Festivalul Cetăților Dacice / Alba, Festivalul Dacic Petrodava / Piatra Neamț și BuzăuFest/ Sărata Monteoru.

Evenimentul de astăzi, 26 ocotmbrie 2019, este organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia, Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

Spectacol aniversar Garda Apulum 7 ani de activitate Publicată de Ziarul Unirea pe Sâmbătă, 26 octombrie 2019