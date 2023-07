25 iulie| COD GALBEN de ploi torențiale și grindină în Alba și alte județe din centrul și NV țării: Descărcări electrice, rafale de vânt și averse puternice

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 25 IULIE 2023: 498 de posturi disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir și Sebeș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL INFIRMIER/INFIRMIERA 1

ALBA IULIA CASA NOASTRĂ BĂRĂBANŢ SRL ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 2

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL ELECTROMECANIC 1

ALBA IULIA DUDU & PATRI S.R.L. LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2

ALBA IULIA INTERMARK DESIGN SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5

ALBA IULIA PROMETEU SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5

ALBA IULIA DELGAZ GRID S.A. INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE 1

ALBA IULIA SC ILRA PINK POST OPERATIONS SRL CURIER 5

ALBA IULIA CRIOS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3

ALBA IULIA S.C.VIGRA MARKETING & SERVICES AGENT DE VÂNZARI 1

ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE 1

ALBA IULIA S.C. EMILIAN EXPRES SRL CURIER 1

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5

ALBA IULIA SC DEKA STRUCTURI SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 2

ALBA IULIA JOLIN SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

ALBA IULIA SC SEWS ROMANIA SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 30

ALBA IULIA CRIOS SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 3

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1

ALBA IULIA PANORAMIC VIEW S.R.L. REGISTRATOR MEDICAL 1

ALBA IULIA LOGIS SAFE SRL TAIETOR SILVIC 1

ALBA IULIA PERFETTO TRADING SRL AJUTOR BUCATAR 2

ALBA IULIA MARA OBELISC SRL AJUTOR BUCATAR 4

ALBA IULIA MARA OBELISC SRL BUCATAR 2

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA BUCATAR 5

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA CAMERISTA HOTEL 5

ALBA IULIA MARA OBELISC SRL CAMERISTA HOTEL 4

ALBA IULIA YASIN SIMSEK TRANS SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1

ALBA IULIA APA-CTTA SA CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE 1

ALBA IULIA RĂZVAN BRATU COMPANY S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 2

ALBA IULIA MARA OBELISC SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 8

ALBA IULIA MARA OBELISC SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 2

ALBA IULIA MARA OBELISC SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA ÎNGRIJITOR SPATII HOTELIERE 5

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

ALBA IULIA AUTOSIN ALEX SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

ALBA IULIA PERFETTO TRADING SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2

ALBA IULIA RO.DE.X FASHION SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1

ALBA IULIA ALIN FLO CONSTRUCT S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3

ALBA IULIA MARA OBELISC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3

ALBA IULIA RĂZVAN BRATU COMPANY S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2

ALBA IULIA CETATEA APUSENI SA OSPATAR (CHELNER) 5

ALBA IULIA PERFETTO TRADING SRL PIZZAR 2

ALBA IULIA MARISS FOOD S.R.L. PIZZAR 2

ALBA IULIA MARA OBELISC SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 3

ALBA IULIA RĂZVAN BRATU COMPANY S.R.L. ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2

ALBA IULIA SIDE GRUP SRL OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE 1

ALBA IULIA ELECTRO SERVIS SRL CONTABIL 1

ALBA IULIA ELECTRO SERVIS SRL ELECTRICIAN AUTO 1

ALBA IULIA ELECTRO SERVIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

ALBA IULIA ELECTRO SERVIS SRL MECANIC AUTO 1

ALBA IULIA PAPABOX S.R.L. PIZZAR 2

ALBA IULIA CONF SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 1

ALBA IULIA TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL MANIPULANT MARFURI 1

ALBA IULIA NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL SEF CASIERIE CENTRALA 1

ALBA IULIA ASOCIATIA STEAUA SPERANTEI EDUCATOR SPECIALIZAT 2

ALBA IULIA S C ARTERIMPEX S R L AGENT COMERCIAL 1

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 1

ALBA IULIA RER VEST S.A. AGENT SERVICII CLIENT 10

ALBA IULIA RER VEST S.A. CONDUCATOR AUTOSPECIALA 5

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 6

ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 4

ALBA IULIA U.S. Food Network S.A. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 5

ALBA IULIA RER VEST S.A. LUCRATOR OPERATIV PENTRU AUTOCOMPACTOARE 5

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MOTORIST LA MOTOAGREGATE SI MASINI ÎN SILVICULTURA 1

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 2

ALBA IULIA MECATRONICS SA ELECTRICIAN AUTO 2

ALBA IULIA MECATRONICS SA MECANIC AUTO 4

ALBA IULIA MECATRONICS SA TEHNICIAN MENTENANTA MECANICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 2

ALBA IULIA MECATRONICS SA TINICHIGIU CAROSIER 1

ALBA IULIA MECATRONICS SA VOPSITOR AUTO 1

ALBA IULIA TOP TECH SRL INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICA 1

ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT 1

ALBA IULIA AZETS INSIGHT SRL FUNCTIONAR ADMINISTRATIV 5

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL INGINER MASINI-UNELTE 2

ALBA IULIA YUKAMOB STYLE MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1

ALBA IULIA NOVOCASA CONSTRUCT MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 5

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL REFERENT RESURSE UMANE 1

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN ASIGURAREA CALITATII 5

ALBA IULIA VCST AUTOMOTIVE PRODUCTION ALBA SRL TEHNICIAN MENTENANTA ELECTROMECANICA – AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE 2

ALBA IULIA AREAL FLORA CONSTRUCT ZIDAR PIETRAR 1

ALBA IULIA TURUS SERV SRL LUCRATOR COMERCIAL 2

ALBA IULIA RER VEST S.A. CONTROLOR CALITATE 5

ALBA IULIA SC LIDL DISCOUNT SRL VÂNZATOR 7

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

ALBA IULIA S.C. CRYSTAL INDUSTRY SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER AUTOMATIST 1

ALBA IULIA S.C.CRYSTAL GROUP S.R.L. INGINER ELECTRICIAN 1

ALBA IULIA ALELA LAND SRL LUCRATOR COMERCIAL 1

ALBA IULIA TUDOR HEALTHCARE SYSTEM S.R.L.-D. MEDIC SPECIALIST 1

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 1 0790229959

GALDA DE JOS PROFI ROM FOOD SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0738099438

TEIUŞ TEO GRUP FACILITY MANAGEMENT SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 2 0247310805

TEIUŞ SOCAR PETROLEUM S.A. FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE 1 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD PANSTARNELU S.R.L. BRUTAR 5 0743308881

AIUD PANSTARNELU S.R.L. LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 5 0743308881

AIUD HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0739850779

AIUD I & L TEHNOCONSULTING SRL LACATUS MECANIC 2 [email protected]

AIUD HORVATH EXTREM SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0740858560

AIUD PREBET AIUD SA DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FIERAR BETONIST 10 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE 5 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA SUDOR 5 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE 2 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA FEMEIE DE SERVICIU 2 0258861661

AIUD PREBET AIUD SA ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 5 0258861661

AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 5 0258863552

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL LACATUS MECANICA FINA 1 0762249848

BLAJ S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL MAISTRU MECANIC 1 0762249848

BLAJ S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0762249848

BLAJ S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 1 0762249848

BLAJ S.T.G. SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL TEHNICIAN ELECTRONICA 1 0762249848

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 5 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 5 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 0734567031

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD S.C. B.M. CRISAN SRL PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE 2 0744611562

ABRUD YAX SYSTEM SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0731353222

ABRUD UNICARM SUPERMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0758882404

ABRUD U.S. Food Network S.A. CASIER 4 0749157137

ABRUD DENY LOOK OSPATAR (CHELNER) 1 0742046001

ABRUD ANDREAS SCHMID ROMANIA S.R.L. ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 [email protected]

ARIEŞENI S.N. RADIOCOMUNICATII S.A. LACATUS MECANIC 1 [email protected]

AVRAM IANCU CASA SUFLETULUI SRL CONSILIER JURIDIC 1 0764770583

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 5 0748115730

BAIA DE ARIEŞ ARIESUL CONF SA MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 1 0748115730

BISTRA SC ALINA IMPEX STAR SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0753094241

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL BRUTAR 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL VÂNZATOR 3 [email protected]

CÂMPENI WEGA PADRE S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0723903088

CÂMPENI UNICARM SUPERMARKET S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0758882404

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL LUCRATOR GESTIONAR 3 [email protected]

CÂMPENI RIVALY C.H. SRL OSPATAR (CHELNER) 3 [email protected]

CÂMPENI SC MULTICOM SRL LUCRATOR SORTATOR DESEURI RECICLABILE 2 0744613110

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL BARMAN 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0744259795

CÂMPENI SC ARIESAN STAR FASHION SRL OSPATAR (CHELNER) 1 0744259795

CIURULEASA SC LORYNEL BUTA SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0731319478

DEALU LĂMĂŞOI ASOCIATIA LAMASOAIA BRUTAR 1 0746018604

DEALU LĂMĂŞOI ASOCIATIA LAMASOAIA PATISER 3 0746018604

GÂRDA DE SUS FELIX COMSERVICE SRL AJUTOR BUCATAR 1 0726627901

HOREA BIO REAL FOOD S.R.L. PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE 4 0788321726

HOREA IOANA & ALEXIA SWEETS S.R.L. PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE 4 0766639631

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0768332545

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. AJUTOR OSPATAR 3 0768332545

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR TECNO PLAST CUGIR SRL MAGAZINER 3 0786180608

CUGIR TECNO PLAST CUGIR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0786180608

CUGIR TECNO PLAST CUGIR SRL REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE 4 0786180608

CUGIR NOVA GRUP SRL RECTIFICATOR DANTURA CANELURI 1 0258755727

CUGIR LEX PROTECT BUZĂU SRL AGENT DE SECURITATE 3 [email protected]

CUGIR TOTAL FORCE MS S.R.L. AGENT DE SECURITATE 2 0751124982

CUGIR SC MOLD TECHNOLOGY SRL OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA 1 0724589824

CUGIR NIHAU SHOP SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 0744856807

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETREŞTI PEHART TEC GRUP S.A. OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI 1 0757045021

PETREŞTI GOLD UNLIMITED S.R.L. MECANIC AUTO 5 0747332279

RĂHĂU RAPEL SRL MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA 3 0744393975

SEBEŞ KAUFLAND ROMANIA LUCRATOR COMERCIAL 3 [email protected]

SEBEŞ TECNOSTAR CONSULTING SRL RECEPTIONER DE HOTEL 1 [email protected]

SEBEŞ TECNOSTAR CONSULTING SRL CAMERISTA HOTEL 2 0723385550

SEBEŞ SIBARIS SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBEŞ S.C. KLOOS DEAL SRL MANIPULANT MARFURI 3 0785221188

SEBEŞ TECNOSTAR CONSULTING SRL OSPATAR (CHELNER) 2 0723385550

SEBEŞ SAVINI DUE SRL GESTIONAR DEPOZIT 4 [email protected]

SEBEŞ SAVINI DUE SRL INSPECTOR DE SPECIALITATE FORMARE, EVALUARE SI SELECTIE PROFESIONALA 2 [email protected]

SEBEŞ SAVINI DUE SRL LACATUS MECANIC 3 [email protected]

SEBEŞ SAVINI DUE SRL MAGAZINER 3 [email protected]

SEBEŞ SAVINI DUE SRL MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITATII 1 [email protected]

SEBEŞ SAVINI DUE SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 3 [email protected]

SEBEŞ SAVINI DUE SRL OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI 3 [email protected]

SEBEŞ SAVINI DUE SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 5 [email protected]

SEBEŞ SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES INGINER ELECTRICIAN 1 0258806442

SEBEŞ CIDAG TRANS S.R.L. Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 [email protected]

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 0742218798

SEBEŞ TRANS IVINIS & CO SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 2 0742218798

SEBEŞ EMMAR LOGISTIC EXPERT S.R.L. OSPATAR (CHELNER) 2 [email protected]

SEBEŞ OPRITA BUSINESS SRL AJUTOR BUCATAR 5 0747807111

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 5 0744977004

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

SEBEŞ MTM SINCRON GUARD S.R.L. AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

ŞUGAG LACTOCARN ALPINA S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0746388641

VINŢU DE JOS S.C.TIMARIU COMPANY SRL Conducător auto transport rutier de mărfuri 1 0742937542

VINŢU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0729010745

VINŢU DE JOS ASOC.MISIONARA FODO & COMPANY/ INFIRMIER/INFIRMIERA 1 0747086684

VINŢU DE JOS ASOCIATIA SINZIENE ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA 1 0729010745

VINŢU DE JOS S.C.TIMARIU COMPANY SRL TRACTORIST 1 0742937542