2 martie 2023: Spectacol excepțional la Sebeș. „Mamă”. De văzut cu ochii închiși și inima deschisă

Joi, 2 martie 2023, începând cu ora 19.00, avem onoarea de a vă invita la teatru. Sala de evenimente a Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș va găzdui spectacolul „Mamă”, de Marta Barceló, regia Mariana Cămărășan. Fiind un eveniment prin care sărbătorim spiritului feminin, așa cum este tradiția în luna lui mărțișor, accesul publicului se va realiza în baza unor rezervări, care pot fi efectuate la numărul de telefon 0372 930929 sau la adresa de email [email protected]

Nimeni nu își poate alege familia în care se naște. Dar lui Amparo i se oferă o soluție. După o copilărie nefericită marcată de abandonul mamei, un tată dependent de droguri și câțiva ani petrecuți în orfelinat, se hotărăște să răspundă la un anunț din ziar puțin neobișnuit. Astfel, ea o întâlnește pe Esperanza, care, la rândul său, se află în căutarea fiicei pe care n-a avut-o niciodată. Piesa semnată de Marta Barceló spune povestea a două femei cărora li se oferă șansa de a-și împărtăși singurătățile și de a descoperi un motiv real pentru a iubi viața.

„N-am creat acest spectacol, îl însoțesc doar, mă minunez și mă bucur. Așa că am să îndrăznesc să afirm că e bun, că e un spectacol excepțional și pentru că are o poveste unică: s-a născut la prima lectură. Nu la a doua, nu după repetiții, ci la prima întâlnire, în fața mea, cu nerostirea niciunui cuvânt-indicație. Un spectacol ale cărui imagini le veți regăsi în interiorul dumneavoastră. De văzut cu ochii închiși și cu inima deschisă!” – Mariana Cămărășan.

Marta Barceló este absolventă a studiilor de Artă Dramatică de la Institut del Teatre din Barcelona. Ulterior, a urmat și studii de circ la The Circus Space Londra. Cariera sa a fost foarte legată de compania de producție Res de Res i En Blanc, unde a lucrat timp de douăzeci de ani ca și creator, actriță, trapezist, codirector sau autor de spectacole de mimă, circ, teatru. În paralel, din 2005 a lucrat ca scenaristă pentru seriale de ficțiune difuzate la televiziunea regională din Insulele Baleare. În 2013, a câștigat Total Theatre Award la Festivalul Fringe de la Edinburgh. A câștigat Scriptwriting Tournament din Insulele Baleare cu „Before the German is Here” (2016), competiția din Temporada Alta de Girona (2016) și Transatlántico din Buenos Aires (2017) cu „Tocar mare” (tradusă în română cu titlul „Mamă”). De asemenea, a câștigat Premiul de Teatru Palanca i Roca (2020) cu piesa „Anar a Saturn i tornar”. În prezent este codirector al C.IN.E. (Centrul pentru Cercetarea Artelor Spectacolului din Sineu).

„MAMĂ”

De: Marta Barceló

Regia: Mariana Cămărășan

Asistent regie: Sanda Anastasof, Corina Predescu

Traducător: Luminița Voina-Răuț

Scenografie: Dragoş Buhagiar

Distribuție: Diana Văcaru-Lazăr, Cendana Trifan

Durata estimativă: 1h 30min