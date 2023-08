19-20 august 2023: PROGRAM Târgul Lemnarilor din Munții Apuseni, pe vârful Petreasa. Concerte, sfințirea Monumentului lui Horea și horă moțească...

APM Alba a dat undă verde realizării sistemelor de alimentare cu apă a localităților Galda de Sus și Cetea din sistemul de alimentare cu apă existent Galda de Jos – Mesentea – Benic.

Proiectul urmarește realizarea sistemelor de alimentare cu apă a localităților Galda de Sus și Cetea din sistemul de alimentare cu apă existent Galda de Jos – Mesentea – Benic, recent realizat si încă nepreluat de Apa CTTA SA, constând din :

– conductede aducțiune (transport) pentru localități (de la punctele de cuplare individuale la sistemul existent, respectiv conducta de alimentare cu apa pozata pe drumul județean DJ 107K – la ieșirea din localitatea Benic si pana la rezervorul de înmagazinare aferent localității Galda de Sus si

– conducta de alimentare cu apa pozata pe drumul județean DJ 107R – la ieșirea din localitatea Benic si pana la rezervorul de înmagazinare aferent localității Cetea), 2 stații de pompare (cate una pentru fiecare localitate) in vederea asigurării presiunii corespunzătoare pe conductele de transport înspre rezervoare, rezervor de înmagazinare in fiecare localitate si rețea de distribuție in fiecare localitate.

Debitul de apa necesar alimentarii consumatorilor din localitățile Cetea si Galda de Sus, va fi preluat din rețeaua de distribuție a localității Benic, din doua puncte de cuplare, cate unul pentru fiecare localitate.

In punctele de cuplare va fi prevazuta cate o statie de pompare apa in cămin subteran cu rezervor tampon, de la care, debitul de apa necesar alimentarii fiecăreia din localitățile Galda de Sus si Cetea, va fi transportat sub presiune, prin cate o conducta de transport, pana la un rezervor de inmagazinare a apei eferent fiecarei localități,

Canalizarea:

Realizarea rețelelor centralizate de canalizare in fiecare din localitățile Galda de Sus si Cetea si transportul apei uzate colectate la sistemul propus prin programul POIM Galda de Jos – Mesentea – Benic, constând din:

-rețele de canalizare in localități si colector de transport de la fiecare localitate către sistemul existent, acestea funcționând fie gravitațional, fie sub presiune, in funcție de configurația reliefului. Colectoarele de canalizare vor fi amplasate pe drumurile judetene DJ 107R (de la Cetea la Benic) si DJ 107K (de la Galda de Sus la Benic).

Investiția presupune realizarea următoarelor capacitați:

➢ realizarea a 18.830 m rețele de alimentare cu apa in localități, din care 8.535 m pentru localitatea Galda de Sus si 10.295 m pentru localitatea Cetea, astfel :

• 5.500 m conducte de aducțiune (transport) înspre localități, din care 2.405 m pentru localitatea Galda de Sus si 3.095 m pentru localitatea Cetea

• 13.330 m rețele de distribuție la consumatorii din localități, din care 6.130 m pentru localitatea Galda de Sus si 7.200 m pentru localitatea Cetea

➢ realizarea a 16.445 m rețele de canalizare in localități, din care 7.325 m pentru localitatea Galda de Sus si 9.120 m pentru localitatea Cetea, astfel :

• 3.315 m conducte de transport sub presiune a apei uzate in localități, din care 1.295 m pentru localitatea Galda de Sus si 2.020 m pentru localitatea Cetea

• 13.130 m conducte cu curgere gravitațională, de colectare apa uzata de la consumatori, din care 6.030 m pentru localitatea Galda de Sus si 7.100 m pentru localitatea Cetea.