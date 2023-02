17 februarie| Județul Alba împlinește 55 de ani de existență: Aniversarea, marcată prin noi investiții de dezvoltare

Pavel Bartoș a venit în Alba Iulia! Actorul s-a bucurat de o sală plină la comedia „Ramon”

Actorul Pavel Bartoș s-a aflat în Alba Iulia în cursul zilei de astăzi, 16 februarie, pentru a promova o peliculă în care joacă în rolul principal.

Unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România s-a bucurat de o sală plină la Inspire Cinema din Alba Iulia, unde a făcut și poze cu fanii săi, prezenți pentru a viziona filmul „Ramon”.

Comedia ”Ramon”, cu Pavel Bartoș, e filmul momentului în România. Filmul a fost văzut în sălile de cinema 45.046 de spectatori şi a generat venituri de 1.123.215 de lei, potrivit datelor cinemagia.ro.

La prima vedere, Ramon pare un om simplu a cărui unică şi mare pasiune este viticultura. Viaţa lui este dată peste cap atunci când, printr-o serie neaşteptată de împrejurări, întâlneşte cea mai frumoasă femeie din lume de care se îndrăgosteşte fulgerător. Decide să plece la Bucureşti să îşi găsească „marea iubire”. Ajuns aici, Ramon descoperă că viaţa într-un oraş mare nu este deloc uşoară. Totul se complică atunci când devine şi suspectul principal în cel mai mare jaf al secolului, furtul unui tablou de 50 de milioane de euro. Ramon porneşte astfel într-o dublă misiune extrem de periculoasă (cel puţin aşa crede el) să recupereze tabloul şi să găsească fata visurilor sale.

Pavel Bartoş, despre Ramon: „Eu nu am niciun kind reminder”

“Ne bucurăm că vom avea ocazia să vedem reacțiile oamenilor atunci când vor vedea filmul. Ne-am dorit să avem acest mini-turneu prin țară, înainte de lansarea Ramon în cinematografe, pentru că fiecare întâlnire cu publicul este extrem de importantă pentru noi. Vrem să vedem ce părere au, dacă le place sau cât de mult le place, să râdem împreună și să ne bucurăm de comedie. Așteptăm cu nerăbdare acese întâlniri și sperăm să fim într-un număr cât mai mare în fiecare oraș. În luna februarie, vom continua turneul în mai multe orașe din țară, printre care Iași, Bacău, Ploiești, Brașov, Constanța, Brăila, Galați, Focșani, Oradea, Satu Mare, Alba Iulia, Sibiu, Miercurea Ciuc și Arad”, a spus Pavel Bartoș.

„În general, dar nu în România, e o chestiune universal valabilă. Tu, dacă încerci să faci nişte lucruri și să mulţumeşti pe toată lumea, ai să faci cele mai proaste lucruri de pe planetă. La un moment dat, pe cineva va deranja într-un anume fel. Acum, trăind în era internetului, a online-ului, lumea devine vocală şi îşi spune părerea. Foarte bine! Ţi-o asumi sau nu. O bagi în seamă sau nu. Eu cred că trebuie să îţi faci produsul cum crezi că îţi place ţie. Ei aşa şi l-au asumat.

La mine diferă. Eu nu am niciun kind reminder. La mine e un alt tip de comedie – e de personaj, de situaţie – dar la mine e o chestie de principiu, pentru că eu, fiind tatăl a trei fetiţe, am zis că orice voi face în viaţa mea şi copilul meu de 8 ani jumătate trebuie să vadă acel produs. Dacă în mine nu vede un model, în cine să vadă? În primul rând, modelele sunt părinții. Fie că lucrez în teatru, în film, în televiziune, în radio, vreau să se bucure de produsul pe care îl fac şi copilul meu de 8 ani jumătate. Este o chestie de asumare. Nu înseamnă că am ceva… Nu! Foarte bine!„, a mai psus Pavel Bartoş despre „Ramon”.