15 octombrie 2022| Retro Parada Toamnei, la Alba Iulia, sub genericul „100 de ani de istorie – Centenarul Marii Incoronari 1922 – 2022”

Președintele AJVPS Alba, supărat după ce proiectul cu cerbii lopătari a căzut în CL: „O pagină murdară și mototolită în istoria municipiului Alba Iulia”

După ce proiectul de hotărâre privind acordarea sumei de 100.000 de lei pentru achiziția unui număr de 40 de exemplare de cerb lopătar, 30 de femele și 10 masculi, pentru popularea unei păduri de lângă oraș, a primit vot negativ în CL, președintele AJVPS Alba a avut o reacție dură la adresa consilierilor.

„Astăzi, 27 Septembrie 2022, s a scris o pagină murdară și mototolită în istoria municipiului Alba Iulia. S-a discutat în Consiliul local, susținerea unui proiect pentru refacerea ecologică a unei zone aparțînând de Primăria Alba Iulia, respectiv popularea pădurii Orzii cu cerb lopătar, proiect inițiat de către AJVPS Alba.

Vreau să menționez că cerbul lopătar se adaptează foarte greu biotopului și nu poate fii întâlnit oriunde. Singura zona din Transilvania, unde există și s a adaptat este zona Pianu-Oarda. Am promovat acest proiect în parteneriat cu Primăria municipiului Alba Iulia și din discuțiile preliminare avute cu primarul Pleșa și viceprimarul Popescu am crezut că s a înțeles importantă acestui proiect și vom fii susținuți. Discutarea proiectului s a amânat de câteva ori și eu chiar am pariat cu colegii mei că nu va fii aprobat pentru că actuală conducere a primăriei și nouă componentă a Consiliului local nu agreează astfel de proiecte. Dacă trebuia să facem orice altceva, poate aveam șanse, așa , acest proiect unic în România s a dus pe apă sâmbetei.

Acest proiect era o parte dintr un amplu proiect gândit de AJVPS Alba, prin care intenționăm să înființăm un Parc tematic, un fel de grădina zoologică, care să poată fii vizitată de publicul larg, în special de copii. Am obținut concesionarea unui teren în suprafața de 32 de ha de teren, unde prin efort financiar propriu am îngrădit și am realizat un țarc de vânătoare care urmă să fie populat cu cerbi lopătari, cerbi carpatini, mistreți, mufloni, iepuri, fazani, căpriori. Era un proiect unic în România. Asta este. Nu s-a vrut.

În schimb se cheltuiesc milioane de euro pe formații de dans popular și promovarea imaginii. Imaginea cui? O imagine rușinoasa a unor incompetenți. Anual, în lume, se cheltuiesc peste 9 miliarde de dolari pentru ecologizari și protecția mediului. În România, în județul Alba, Alba Iulia, zero lei. Va garantez domnilor consilieri, mulți dintre voi cu concepții pe invers, că acest proiect îl vom realiza, pe banii noștri, dar va asigur că cei peste 5000 de membri cotizanți ai asociației noastre cu familiile lor nu va vor mai vota. Sunteți o rușine naționala. Am investit în ultimii 10 ani peste 1 milion de euro, din banii noștri personali, banii membrilor asociației noastre și am realizat niște investiții model, unice in România. Vom continuă și ne vom duce visul până la capăt, chiar și fără voi. Să fiți sănătoși!”, a scris Vasile Bucur, pe Faceboook.

Foto: Felix Bogdan Dragomir