15 ianuarie: Rovinieta și peajul nu vor putea fi achiziționate online. Precizări ale CNAIR

Rovinieta și peajul nu vor putea fi achiziționate online, în data de 15 ianuarie, din cauza unor unor lucrări de actualizare a tehnologiilor sistemului informatic, arată un comunicat al CNAIR.

CNAIR informează că în data de 15.01.2021, în intervalul orar 00:05 – 06:00, emiterea rovinietelor și a peajelor va fi întreruptă ca urmare a unor lucrări de actualizare a tehnologiilor sistemului informatic.

Astfel, informăm utilizatorii rețelei de drumuri naționale și autostrăzi că:

– achitarea peajului pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă în data de 15.01.2021, se poate realiza până cel târziu ora 24:00 a zilei următoare;

– în cazul în care utilizează în data de 15.01.2021 infrastructura pentru care se aplica tariful de utilizare, pot achita rovinieta până cel târziu la ora 24:00 a zilei respective.