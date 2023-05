13 mai| Retro Parada Primăverii 2023, la Alba Iulia: ”Bijuteriile” pe patru roți vor fi expuse în Piața Cetății

Retro Parada Primăverii 2023 va prezenta, sâmbătă 13 mai, publicului iubitor de mașini de epocă, ”bijuterii” pe patru roți, în Piața Cetății din Cetatea Alba Carolina.

Sâmbătă, albaiulienii vor avea, din nou, motive de reală bucurie, Piața Cetății din cetatea bastionară Alba Carolina, urmând a găzdui ediţia 2023 a Retro Paradei Primăverii. La Alba Iulia, expoziția va fi deschisă începând cu ora 10.

Evenimentele organizate de RETROMOBIL CLUB ROMANIA au un caracter cultural-sportiv, contribuind la mentinerea in stare optima a unor vehicule istorice, precum si la cultivarea pasiunii de colectionare si restaurare a acestora.

RETROMOBIL CLUB ROMANIA este la ora actuala cea mai importanta asociatie de profil din tara, fapt ce se datoreaza minunatilor sai membrii care fac eforturi considerabile sa restaureze si sa intretina vehicule istorice care se inscriu in patrimoniul tehnic si cultural national si , de ce nu, mondial. Ca o confirmare a acestui fapt, la Adunarea Generala a F.I.V.A. – Federation Internationale des Vehicules Anciens (fondata in 1966 la Paris – recunoscuta de UNESCO) care a avut loc la Malaga (Spania) in perioada 22-26 octombrie 2003, RETROMOBIL CLUB ROMANIA a fost acceptata cu unanimitate de voturi sa faca parte din acest organism international, devenind astfel A.N.F. – Autoritatea Nationala F.I.V.A.

În prezent, trei dintre evenimentele organizate de R.C.R. sunt incluse in calendarul internationala F.I.V.A. B. Incepand din 2005, clubul editeza anual un calendar ilustrat cu fotografiile vehiculelor detinute de membrii sai. Retromobil Club Romania este autorizata sa emita Atestate de Vehicul Istoric si Carti de Identitate F.I.V.A.