13-14 iunie 2024: Specialiștii din domeniul protejării patrimoniului cultural se reunesc la Alba Iulia. Conferința internațională In memoriam Dr. H.c. Barbara Deppert-Lippitz, la Palatul Apor

În perioada 13-14 iunie 2024, practicieni, cadre didactice și cercetători în domeniul protejării patrimoniului cultural- magistrați, juriști, experți, istorici și polițiști-, se întrunesc la Alba Iulia în cadrul conferinței „Patrimonium 2024”. Este un eveniment științific cu tradiție, organizat de Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în parteneriat cu Muzeul Național al Unirii și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea „Ovidius” din Constanța și Universitatea din Oradea.

Seria conferințelor „Patrimonium” a debutat în anul 2006 în timpul operațiunii judiciare “Aurul dacilor” având ca obiect recuperarea tezaurelor dacice braconate în siturile arheologice UNESCO din Munții Orăștiei. Reunind specialiști din domeniile Drept și Istorie, magistrați, experți judiciari și ofițeri cu atribuții în domeniul salvgardării patrimoniului cultural, conferințele au contribuit la identificarea instrumentelor moderne, a soluțiilor legale și științifice pentru cooperarea judiciară internațională, identificarea, autentificarea și recuperarea bunurilor aparținând patrimoniului istoric al României.

Conferința din acest an este dedicată In memoriam dr. Barbara Deppert-Lippitz, doctor honoris causa al Universității apulense, iar tematica manifestării științifice vizează rolul expertizelor judiciare și al tehnologiilor moderne în protecția și recuperarea patrimoniului cultural.

În cursul conferinței va fi lansat volumul bilingv, în limbile română și engleză, “In memoriam Dr.H.c. Barbara DEPPERT LIPPITZ, COMBATEREA SPĂLĂRII BUNURILOR CULTURALE PE PIAȚA ANTICHITĂȚILOR – ROLUL EXPERTULUI JUDICIAR- Fighting the laundering of cultural goods on the antiques market – the role of the judicial expert – Patrimonium” editori coord. Aug. Lazăr, S. Alămoreanu, M.M. Ciută, publicat de Editura Universul Juridic București, 2004.

În calitate de expert public autorizat, bursier al Deutsches Archäologisches Institut (1985) în SUA, Barbara Deppert era foarte bine informată profesional privitor la detaliile funcționării pieței de antichități, activitățile caselor de licitații și ale comercianților, achizițiile făcute de muzee și colecționari privați. Ea a observat apoi, timp de mai mulți ani, mecanismul de aprovizionare cu antichități ilicite. Aceste cunoștințe i-au permis să reacționeze cu o înaltă conștiință civică, vigilență științifică și curaj în momente profesionale importante.

Recunoscându-i meritele în recuperarea bunurilor culturale de importanță deosebită pentru patrimoniul cultural național, precum și în semn de apreciere pentru contribuția deosebită la promovarea și tezaurizarea patrimoniului cultural românesc, prin Decretul nr. 252 din 11 februarie 2008, Președintele României, la propunerea ministrului Culturii, i-a conferit doamnei Barbara Deppert-Lippitz, Ordinul Meritul Cultural, în grad de Ofițer. În semn de recunoștință pentru meritele sale științifice, în 2007, a devenit Doctor Honoris Causa al Universității din Alba Iulia. O viață dedicată protejării patrimoniului cultural, răsplătită cu onoruri instituționale și cu recunoștința generațiilor prezente și viitoare, pentru activitatea expertului european Dr. Barbara Deppert-Lippitz.

Lucrările Conferinței se vor desfășura la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, corpul principal și Palatul Apor, fiind cuprinse în plen, apoi în două secțiuni:

I. Protejarea patrimoniului cultural prin dreptul penal. Rolul și importanța expertizelor judiciare.

II. Consolidarea capacitații administrative de protejare a patrimoniului cultural.

Participanții sunt magistrați, experți, cadre didactice și cercetători afiliați unor centre de cercetare universitare din România și din străinătate:

Universitatea din Köln, Germania;

Universitatea din Gdansk, Polonia;

Universitatea din Wroclaw, Polonia;

Universitatea Catolică Ioan Paul al II-lea din Lublin, Polonia;

Academia Română;

Academia de Științe Juridice București;

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca;

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;

Muzeul Național de Istorie a României, București;

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia;

Institutul de Cercetări pentru Instrumentație Analitică Cluj-Napoca ;

Institutul de Arheologie Sistemică «Iuliu Paul »;

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca.

