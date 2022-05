10 mai 2022. Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu, adresat credincioșilor la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia

FOTO| Elevă sergent la Colegiul Militar din Alba Iulia, Premiul I la Olimpiada Națională de Limba Spaniolă: „Experiențe de neuitat”

Eleva sergent Alecsandra Man-Lup, clasa a XII-a, a așteptat timp de doi ani o nouă participare la Olimpiada Națională de Limbi Romanice, Limba Spaniolă și toată așteptarea a meritat. A obținut cel mai mare punctaj din concurs și Premiul I. Pentru această olimpiadă Alecsandra s-a pregătit individual și a concurat cu elevi din toată țara, inclusiv de la licee cu profil intensiv-billingv. Candidații bine pregătiți și importanța acestui concurs i-au provocat mari emoții, dar asta a motivat-o și mai mult în obținerea performanței.

Ne-a mărturisit că Premiul I i-a adus bucurie și satisfacție, iar participarea la olimpiadă, experiențe de neuitat și prieteni pe care abia așteaptă să-i revadă.

„Dacă mi-ar fi spus cineva acum două săptămâni că voi lua Premiul I, m-aș fi uitat cu îndoială la el. Nu pentru că nu aveam încredere în mine, ci pentru că odată ajunsă la Târgu Jiu, am realizat că aveam în față concurenți pregătiți de profesori de limba spaniolă sau de la licee bilingve, fiind pe profil intensiv-billingv, ceea ce mi-a creat o oarecare neliniște. Totuși, am continuat să fac exact ce mi-am propus: să dau tot ce am mai bun. Surpriza a fost foarte mare mare atunci când am văzut că am obținut cel mai mare punctaj. Mă bucur nespus de mult că am avut „adversari” bine pregătiți, deoarece cu cât concurența e mai mare, cu atât satisfacția e mai împlinitoare, iar datorită lor am fost și mai motivată. Am scris adversari între ghilimele pentru că suntem în acea ipostază doar pe hârtie, în rest suntem prieteni fără de care olimpiada ar fi rămas o simplă competiție.

Adevăratul premiu la orice olimpiadă, cred eu, sunt experiențele trăite, locurile și oamenii frumoși pe care îi cunoaștem și care ne devin prieteni. Într-adevăr, când te întorci acasă cu premiu, împlinirea e și mai mare, dar parcă nimic nu se compară cu prieteniile pe care le legi și prietenii pe care abia aștepți să îi revezi anul următor. Din păcate, pandemia mi-a furat ocazia de a participa doi ani la rând la olimpiadă, dar mi s-a oferit această ultimă șansă și mă bucur că am reușit să închei această etapă din viața mea, colegiul militar, în cel mai frumos mod posibil”, a mărturisit Alecsandra.

Felicitări, Alecsandra, îți dorim mult succes în continuare!, au transmis reprezentanții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.