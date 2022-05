1 iunie, „Ținutul Fericirii” la Alba Iulia: Flashmob, vânătoare de comori, tir cu arcul și alte surprie de Ziua Copilului. PROGRAM

FOTO| Elevii Colegiului Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, locul I la concursul național de istorie Problema Solvenda: „Încununarea efortului depus”

„Am câștigat concursul național de istorie Problema Solvenda! Echipa „Alpha Blizzard” a Colegiului Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia s-a clasat pe locul I, fiind desemnată câștigătoarea concursului și a marelui premiu: o excursie de trei zile la Budapesta.

Elevul sergent Daniel Popa și elevii caporal Mario Tănase și Călin Hartzos s-au calificat sâmbătă în finala competiției unde au avut de rezolvat studiul de caz intitulat „Operațiunea Unthinkable”. Cei trei elevi militari s-au pus în postura lui Winston Churchill, prim-ministrul Regatului Unit, pentru a găsi o soluție în câștigarea unui operațiuni militare în cel de-al Doilea Război Mondial. Bine pregătiți din punctul de vedere al informațiilor istorice și având argumente solide, elevii militari au convins juriul concursului că merită să fie câștigători.

„Acest premiu I mi-a adus bucurie și entuziasm, atât mie, cât și colegilor mei. Mai mult decât atât, clasarea în fruntea competiției semnifică pentru mine încununarea efortului depus în fiecare an pentru acest concurs, fiind pentru a treia oară când am ajuns în finala cea mare. Competiția a fost foarte strânsă, toate echipajele demonstrând profesionalism în prezentările lor, însă am reușit prin coeziune de grup, seriozitate și lucru în echipă, să obținem premiul cel mare”, a afirmat elevul sergent Daniel Popa.

„A fost o experiență minunată participând la ediția a VI-a a concursului Problema Solvenda. Acesta este al treilea an în care particip și mi-am dat seama că doar prin muncă, perseverentă și, cel mai important, printr-o bună colaborare cu restul membrilor din echipă poți ajunge în vârf. Reprezintă o mare bucurie obținerea premiului I pentru mine și abia aștept să vizitez orașul Budapesta, despre care am auzit o mulțime de lucruri interesante”, a spus elevul caporal Mario Tănase.

„Istoria reprezintă mai mult decât înșiruirea evenimentelor petrecute până la momentul actual, istoria studiază omenirea și felul în care aceasta a înflorit. Sunt de părere că este foarte important pentru un ofițer să cunoască istoria țării sale și istoria universală. La concursul Problema Solvenda, echipa noastră, Alpha Blizzard, a demonstrat capacitățile strategice pe care un ofițer trebuie să le aibă. Am reprezentat cu mândrie uniforma și ne-am reafirmat pasiunea pentru istorie prin succesul obținut. Îi mulțumesc domnului profesorului Dan Anca pentru tot sprijinul acordat”, a mărturisit elevul caporal Călin Hartzos.

În acest an, în semifinala concursului Problema Solvenda s-au calificat trei echipaje de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia: „Alpha Blizzard”, echipa câștigătoare, și două echipe de boboci, „Military Lions”, formată din elevii fruntaș Vlad Ogășan și Robert Vlad și elevul Patric Sotoc și „Mareșal”, formată din elevii fruntaș Brian Andrea și Tudor Moga și elevul Gabriel Grauman. La prima participare la concurs, elevii claselor a IX-a au avut o prestanță bună, studiile de caz fiind apreciate de comisia de jurizare. De pregătirea elevilor s-a ocupat domnul profesor de istorie Dan Anca.

Concursul naţional Problema Solvenda România are loc din anul 2016, fiind organizat de Mathias Corvinus Collegium şi Case Solvers din Cluj Napoca.

Felicitări tuturor!”, au transmis reprezentanții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia