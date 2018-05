1 iunie: Târgul Voluntarilor la Cugir, ediția a II-a. Jocuri, baloane și distracție atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari

Pe 1 iunie, cugirenii sunt aşteptaţi la un eveniment inedit. Pentru că prima ediție a Târgului Voluntarilor, de anul trecut, a avut succes, Asociația ŢINE De TINE a decis să organizeze și în acest an evenimentul. Îi veți găsi pe bulevardul pietonal Alexandru Sahia unde vă vor aștepta cu jocuri, jucării, dulciuri făcute de voluntari, pictură pe față pentru copii, baloane și multe altele! Este un eveniment atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari, iar distracția este garantată!

“Lucrurile extraordinare pe care le-au făcut tinerii și copiii pentru cei aflați în suferință ne-au motivat foarte mult să le acordăm încă odată oportunitatea de a face în continuare lucruri deosebite pentru cei mai puțin fericiti decât ei. În acest an am hotărât ca din banii ce se vor strânge un copil nevoiaș va primi timp de 1 an în fiecare lună o bursă de 500 de lei”, transmit membrii asociației.

Orice tânăr care dorește să ajute, să se implice dar și să câștige poate să își facă o echipă (componența 4-5 membri) și să o înscrie până în data de 25 mai. Formulatul de înscriere va fi descărcat, completat, scanat și trimis pe adresa de email: tinedetine@yahoo.com.

Echipele înscrise vor concura în a stânge cât mai mulți bani din ce activități își doresc! Echipa câștigătoare este cea care strânge cei mai mulți bani și va fi premiată cu o excursie gratuită de 3 zile!

