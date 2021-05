Zilele Muzicale „Carl Filtsch” – concert extraordinar „In memoriam Carl Filtsch”, în Biserica Evanghelică din Sebeș

„Zilele Muzicale Carl Filtsch”, manifestări dedicate celebrului pianist originar din Sebeș, debutează, sâmbătă, 29 mai 2021, la ora 19:00, cu un concert extraordinar „In memoriam Carl Filtsch”, eveniment care va avea loc în Biserica Evanghelică din Sebeș.

Programul va cuprinde un moment susținut de pianista Ana Silvestru cu lucrări precum: Franz Schubert – Balada „Erlkönig“ (transcripție pentru pian: Franz Liszt), Carl Filtsch – Romance sans Paroles op. 3, nr. 1, Frédéric Chopin – Nocturna op. 27, nr. 1, Dinu Lipatti – Il pleure dans mon cœur (transcripție pentru pian: Ana Silvestru) și George Enescu – Rapsodia Română op.11, nr. 1. Concertul va fi completat de Cvartetul de Coarde al Județului Alba, care va interpreta Cvartetul nr. 15 în re minor, KV. 421 de W. A. Mozart. Evenimentul se va desfășura cu public, cu respectarea celor mai stricte măsuri de răspândire a virusului SARS-COV-2, iar accesul va fi permis gratuit, în limita numărului de locuri disponibile. Locurile pot fi rezervate și electronic printr-un e-mail transmis la Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba – augustinbena@mail.com.

„Extrem de talentată” (Konstantin Scherbakov), „strălucit înzestrată, cu un temperament artistic viu, un sunet splendid şi un repertoriu vast” (Dmitri Bashkirov), Ana Silvestru a fost pianista selectată de Larisa Gergieva pentru primul concert organizat în România de către Teatrul Mariinsky din Sankt Petersburg, iar in 2020 a interpretat Sonata de Liszt pentru baletul „Marguerite et Armand” în cadrul programului „Alina Cojocaru Dream Project” din Japonia, într-o distribuţie din care au făcut parte Alina Cojocaru, Johan Kobborg, Serghei Polunin şi Tokyo Ballet. Premiile naţionale şi internaţionale, precum şi bursele obţinute de-a lungul anilor (între care şi premiul I la Festivalul Muzicii Maghiare din 2005, sau premiul acordat celui mai bun pianist din cadrul festivalului internaţional „The international Grand Prix of Romania Trophaeum Artis Cantorum” din 2019), i-au deschis porţile unor importante scene din Franţa, Spania, Italia, Austria, Germania, Olanda, Elveţia, Polonia, Ungaria, Serbia, Cehia, Israel, Japonia, Bhutan. Atât audiobookul Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ wieder aus, care cuprinde ciclul Winterreise de Franz Schubert, lansat în 2015, avându-l ca partener pe Tamas Henter, cât și albumul Irresistible dreams of a pianist, lansat în 2016, s-au bucurat de aprecierea unanimă a criticilor, fiind considerate un model de urmat pentru lumea editorială din Romania. În anul 2018 a apărut la Editura Bäschlin audiobookul Mond Aus! (autor: Dana Grigorcea, la pian: Ana Silvestru).

După terminarea studiilor de licenţă la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (clasa Viniciu Moroianu), Ana Silvestru a absolvit atât studiile de master, cât şi prestigioasa diplomă de solist concertist cu cea mai înaltă distincție la clasa lui Konstantin Scherbakov la Universitatea de Arte din Zürich. De-a lungul anilor, a primit sfaturile unor maeştri precum: Lazar Berman, Dmitri Bashkirov, David Zinman Karl-Heinz Kaemmerling, Bernard Ringeissen, Ronald Brautigam, Rolf-Dieter Arens, Jean-Jacques Balet, Fabio di Casola, Radovan Vlatkovic, Daniel Fueter

Zilele Muzicale Carl Filtsch vor continua, duminică, 30 mai 2021, cu difuzarea filmului scurt „Micul pianist – povestea lui Carl Filtsch”, o producție artistică ce are ca scop promovarea personalității pianistului din Sebeș.

La realizarea filmului a lucrat o echipă formată din Cătălin Cădan (producător), Daniel Lungu (scenariu și regie), Zoltan Lorincz, Cătălin Cădan, Cornel Gruian (cameramani), Dorin Galdău și Claudiu Miclăuș (asistenți imagine), Andi Dumitrache și Cătălin Cervicescu (consultanți), Dan Roșu(înregistrări audio), Anca Cădan (makeup), Silviu Roșu, Eduard Cădan și Dan Purcelean (actori). Muzica filmului este formată din fragmente muzicale extrase din lucrările lui Carl Filtsch.

Manifestările dedicate lui Carl Filtsch se vor încheia, luni, 31 mai 2021, cu diseminarea pe plan național a integralei compozițiilor lui Carl Filtsch realizată de Editura Muzicală a Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba. Lucrările vor fi transmise școlilor și liceelor de artă din România pentru a putea fi folosite de copiii pianiști.

„Zilele Muzicale Carl Filtsch” sunt organizate de Consiliul Județean Alba, prin Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, în colaborare cu Biserica Evanghelică Sebeș.

***

Carl Filtsch (28 mai 1830, Sebeș – 11 mai 1845, Veneția) este considerat o personalitate a muzicii romantice a veacului al XIX-lea. A început cursurile de pian la vârsta de trei ani, primul îndrumător fiind chiar tatăl său, Joseph Filtsch, pastor evanghelic în Sebeșul săsesc. Pentru fructificarea talentului său muzical, a fost dus în 1837 la Viena, unde a fost prezentat Curții Imperiale. Astfel a ajuns să fie coleg de educație muzicală și tovarăș de joacă al viitorului împărat Franz Joseph.

De la cea mai fragedă vârstă, Carl Filtsch a dovedit o predispoziție genială pentru muzică ajungând să fie elevul preferat al lui Frederic Chopin, care s-a preocupat cu o atenție aparte de evoluția lui pianistică.

În decembrie 1842 a ajuns să fie elevul preferat al lui Frédéric Chopin, la Paris. Pentru o vreme, Franz Liszt l-a suplinit pe Chopin, fiindu-i de asemenea maestru lui Carl Filtsch. De la el ne-a rămas următoarea frază: „Dacă micuțul acesta va începe să călătorească, va trebui să-mi închid prăvălia”.

La vârsta de numai 12 ani a ajuns să susțină concerte la Viena, Paris și Londra unde a fost aclamat și sărbătorit cu entuziasm.

Cele 25 de compoziții ale lui Carl Filtsch nu au fost descoperite decât în anul 1960, iar acum, parte dintre ele, sunt readuse la viață în cadrul evenimentelor organizate. Povestea tânărului pianist este tragică deoarece se îmbolnăvește de tuberculoză și medicii i-au prescris băi de mare în Veneția. După o scurtă îmbunătățire a stării sănătății sale, Carl Filtsch a fost răpus de acea boală incurabilă, în plină tinerețe, la vârsta de numai 15 ani. Monumentul său funerar, dăltuit în marmură, se găsește la cimitirul San Michele din Veneția.