VREMEA în cursul vacanței de toamnă 2022: Timp frumos până vineri, apoi temperaturi mai scăzute

Vremea în vacanța de toamnă va fi caldă și plăcută în toată țara până joi-vineri, urmând ca la finalul săptămânii temperaturile să scadă, potrivit informațiilor meteo furnizate de echipa de meteorologi de la Administrația Națională de Meteorologie. Prognoza generală, pentru București și la munte, în zilele care despart primul modul de învățare de al doilea, poate fi citită mai jos.

Duminică (23.10.2022) ora 09:00 – Luni (24.10.2022) ora 09:00

Vremea va fi caldă, mai ales în Oltenia și Muntenia. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi izolate de scurtă durată pe parcursul zilei în centrul și estul țării, precum și în zona montană aferentă.

Până spre orele serii, vântul va avea intensificări locale și temporare la munte (unde vor fi viteze la rafală de 55…70 km/h), dar și în regiunile extracarpatice și centrale unde rafalele vor fi de 45…60 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 15 și 25 de grade, iar cele minime se vor situa între 4 și 12 grade, mai scăzute în zonele depresionare (spre 0…2 grade).

Izolat, dar cu precădere în Transilvania, dimineața și din nou spre finalul intervalului, se va forma ceață.

Luni (24.10.2022) ora 09:00 – Marți (25.10.2022) ora 09:00

Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, însă noaptea vor fi înnorări, iar în extremitatea de nord a țării vor fi posibile ploi izolate și slabe cantitativ. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în zona montană înaltă (rafale de 45…55 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 16 și 26 de grade, iar cele minime se vor încadra între 7 și

14 grade, ușor mai scăzute în zonele depresionare. Dimineața și din nou spre finalul intervalului, în zonele joase de relief, izolat se va forma ceață.

Marți (25.10.2022) ora 09:00 – Miercuri (26.10.2022) ora 09:00

Vremea va continua să fie caldă, mai ales în regiunile sudice. În jumătatea de nord a țării vor fi înnorări persistente și izolat va ploua mai ales în cursul zilei, iar în restul regiunilor cerul va fi variabil și probabilitatea pentru ploi slabe se va menține scăzută. Vântul va avea intensificări în zona montană (unde se pot depăși viteze la rafală de 70 km/h) și trecător și în rest (unde rafalele vor fi în general de 35…50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 15 și 26 de grade, iar cele minime se vor încadra între 8 și 14 grade. Dimineața și noaptea, în zonele joase, pe alocuri, va fi ceață.

Miercuri (26.10.2022) ora 09:00 – Joi (27.10.2022) ora 09:00

Vremea se va menține caldă, îndeosebi în sudul țării. Cerul va fi variabil, iar în cursul zilei vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată cu precădere în regiunile din jumătatea de nord. Vântul va sufla slab și moderat în vest, în timp ce în rest temporar vor fi intensificări ușoare (viteze de 35…50 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 24 de grade, iar cele minime se vor încadra între 5 și 12 grade.

Joi (27.10.2022) ora 09:00 – Vineri (28.10.2022) ora 09:00

Temperatura aerului va scădea ușor, iar noaptea și dimineața vor fi răcoroase. Vor fi maxime de 13…21 de grade și minime de 2…10 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu posibile intensificări ușoare în zona de est și la munte (rafale de 35…45 km/h).

Vineri (28.10.2022) ora 09:00 – Sâmbătă (29.10.2022) ora 09:00

Cerul va fi variabil, iar vântul va fi slab și moderat, cu posibile intensificări ușoare în est și la munte (rafale de 35…45 km/h). Maximele termice vor fi de 13…21 de grade, iar noaptea și dimineața vremea va fi răcoroasă, cu minime de 0…9 grade.

Sâmbătă (29.10.2022) ora 09:00 – Duminică (30.10.2022) ora 09:00

Mai ales noaptea și dimineața vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul slab și moderat, cu posibile intensificări ușoare în regiunile extracarpatice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 18 grade (cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra, cel mai probabil, în vestul țării), iar minimele se vor încadra între -1 și 8 grade.

Duminică (30.10.2022) ora 09:00 – Luni (31.10.2022) ora 09:00

Vremea se va răci, astfel că vor fi maxime termice cuprinse între 6 și 15 grade (cele mai ridicate temperaturi vor fi, cel mai probabil, în vestul țării) și minime de -3…6 grade. Cerul va fi temporar noros și izolat va ploua slab, iar pe cele mai înalte creste montane vor fi posibile și lapovițe sau ninsori. Vântul va sufla moderat, trecător cu intensificări.

Reamintim că primul modul al acestui an școlar s-a încheiat vineri, 21 octombrie. Vacanța de toamnă a elevilor și a copiilor de grădiniță are loc în perioada 22 octombrie – 30 octombrie, potrivit structurii anului școlar 2022-2023. Anul acesta școlar este organizat pe 5 „module de învățare” și are 5 vacanțe. Al doilea modul începe în data de 31 octombrie și ține până pe 22 decembrie.

sursa:edupedu.ro