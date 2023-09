Vouchere pentru cadre didactice 2023: Ce pot cumpăra profesorii cu cei 1.500 de lei de la stat

Cadrele didactice şi didactice auxiliare urmează să primească suma de 1.500 de lei, începand cu luna octombrie 2023, într-o singură tranşa anuala, timp de 4 ani, pana în anul scolar 2026-2027.

Prima de carieră didactică are o valoare de 1500 de lei net și reprezintă o măsură care susține dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic în vederea creșterii calității și echității sistemului educațional. Acest ajutor va fi acordat anual, într-o singură tranșă, până în anul 2027.

De prima de carieră didactică beneficiază:

cadrele didactice și didactice auxiliare din învățământul preuniversitar de stat;

cadrele didactice din sistemul de învățământ universitar de stat care dețin gradul didactic de conferențiar, șef de lucrări/lector și asistent universitar;

personalul didactic auxiliar, din sistemul de învățământ universitar.

Pentru a beneficia de acești bani trebuie să fii în activitate în anul școlar 2023-2024. Aceasta este singura condiție.

Bunurile și serviciile care pot fi achizționate cu sumele de bani din prima de carieră didactică sunt stabilite de art. (3) al OUG privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar precum și primă de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat suportate din fonduri externe nerambursabile.

Cum pot fi folosiţi cei 1500 de lei:

450 de lei, 30% din sumă, pot fi cheltuiți pentru orice fel de nevoi, fără justficare pe bază de factură;

pentru plata unor cursuri de formare profesională oferite de CCD-uri sau de către formatori autorizați, etc. Teoretic, cu acești bani se pot plăti și cursurile de masterat sau doctorat;

cumpărarea de echipamente IT care pot fi folosite în scop didactic. Exemple: telefoane mobile, tablete, laptop-uri, computere (PC-uri), imprimante, proiectoare, monitoare, televizoare inteligente, etc.;

în scopul achiziționării de soft educațional, abonamente pe platformele educaționale, materiale didactice, echipamente și materiale pentru activități etc.;

cărți în format tradițional și în format electronic, cărți de lucru, jocuri educaționale etc.

Cadrele didactice care primesc acesti bani nu ii pot folosi in alte scopuri decat cele prevazute de Ordonanta de urgenta. Prin urmare, constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a) utilizarea suportului electronic al masurii de sustinere a activitatii didactice in alt scop decat cel prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;

b) solicitarea si/sau furnizarea de numerar in schimbul masurii de sustinere a activitatii didactice pe suport electronic sau pentru fractiuni din aceasta;

c) refuzul nejustificat al unitatilor afiliate de a accepta masura de sustinere a activitatii didactice emisa pe suport electronic. Refuzul este justificat daca exista suspiciuni rezonabile privind autenticitatea masurii de sustinere a activitatii didactice pe suport electronic, identitatea dintre titularul masurii de sustinere a activitatii didactice pe suport electronic si beneficiarul acesteia;

d) emiterea pe suport electronic a masurii de sustinere a activitatii didactice de catre alte entitati decat cele cu care Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a incheiat contractul de achizitie publica;

e) comercializarea suportului electronic al masurii de sustinere a activitatii didactice contra unei fractiuni de pret sau a altor bunuri/servicii decat cele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.

Contraventiile prevazute anterior se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) intre 1,5 si 2 puncte-amenda, faptele prevazute la literele a) si c);

b) intre 3 si 4 puncte-amenda, fapta prevazuta la litera b);c) intre 14 si 20 de puncte-amenda, faptele prevazute la literele d) si e).

Sursa: dailybusiness.ro