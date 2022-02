Volei Alba Blaj – Știința Bacău 3-0 | Fără emoții pentru vicecampioană

La finele săptămânii trecute s-a desfășurat, în capitală, o nouă competiție atletică, un concurs de verificare în vederea finalelor naționale. Este vorba despre Campionatul Național Under 18, Under 16 cadeți și proba combinate Under 18, Under 16 cadeți, etapa întâi, la startul căruia s-au aliniat o serie de competitori din Alba, de la Atletich Aiud (antrenor Ioana Bozdog), LPS Alba Iulia (antrenor Ana Rodean), AC “Mica Romă” Blaj, CSȘ Blaj și Clubul Sportiv Orășenesc Cugir (antrenor Gheorghe Hăprian).

Dintre aceștia, pe podium au urcat George Cozma – două locuri întâi, Bianca Valc – un loc întâi și o clasare pe poziția a doua, respectiv Andreea Bogdan – un loc doi.

În cele ce urmează vă prezentăm rezultatele înregistrate:

*Bianca Ioana Valc (Atletich Aiud) – locul întâi în proba de 800 metri Under 16 (cu timpul 2:21.36) și locul 2 în proba de 1500 metri (rezultatul 5:07.83);

*George David Cozma (Atletich Aiud) – locul întâi în proba de 800 metri (timpul 2:06.96) la Under 16 și locul întâi în proba de 1500 metri (rezultatul 4:21.00);

*Andreea-Maria Bogdan (CSȘ Blaj/AC “Mica Romă” Blaj) – locul 2 în proba de 800 metri (rezultatul 2:28.96) la Under 18 (juniori 2); nu a luat startul la 1500 metri;

*Marta Popescu (CSȘ Blaj) – locul 29 în proba de 400 metri (rezultatul 71.11) la Under 16 și locul 17 în proba de 800 metri (timpul 2:48.83).

*Bogdan Mihai Popa (LPS Alba Iulia, antrenor Ana Rodean) – locul 8 în proba de 800 metri la Under 18 (rezultat 2:10.11);

*Darius Filip (LPS Alba Iulia) – locul 15 în proba de 800 metri la Under 18 (timp, 2:19.01);

*Bianca Macarei (CSO Cugir) – locul 14 în proba de 400 metri (rezultatul 69.16), la Under 18 și locul 7 în proba de 800 metri (timpul 2:43.87);

*Iannis Constantin Petru (CSO Cugir) – locul 21 în proba de 400 metri (timpul 58.59), la Under 18 și locul 17 în proba de 800 metri (rezultat 2:25.46);

*Casia Iemima Rus (CSO Cugir) – locul 25 în proba de 800 metri la Under 16 (3:11.23);

În următoarele competiții se vor decerna medalii, după cum urmează: Campionatul Național pentru seniori și tineret, în 25-27 februarie, la București, cu Mihaela Blaga (CSȘ Blaj/ AC “Mica Romă” Blaj), înscrisă în probele de 1500 metri și 3000 metri; finalele Under 16 de la Bacău din 5-6 martie, aiudenii Bianca Valc și George Cozma – cu șanse la titlul național, respectiv finalele din 12-13 martie, la Under 18 și cadeți, la București, unde vor concura sportivii de la LPS Alba Iulia.