Sport

Volei Alba Blaj, 3-0 la Constanța în prima etapă din Divizia A1, repetiție pentru Supercupa României

Dan HENEGAR

Publicat

acum 9 minute

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Volei Alba Blaj, victorie la Constanța, scor 3-0, în prima etapă din Divizia A1, repetiție pentru Supercupa României

Volei Alba Blaj a învins lejer la Constanța, scor 3-0 (25-17, 25-17, 25-21) în prima etapă din Divizia A1, repetiție pentru Supercupa României

Citește și: Volei Alba Blaj va lupta la Tulcea pentru Supercupa României la volei feminin 2026: Un nou duel de foc cu CSO Voluntari

Petrecerea Divorțaților

Volei Alba Blaj a avut o misiune lejeră în runda inaugurală a Diviziei A1, un simplu antrenament cu publicul înaintea Supercupei României, sâmbătă, ora 16.30, la Tulcea, cu campioana CSO Voluntari, când se pune în joc primul trofeul al sezonului

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