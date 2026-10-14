Volei Alba Blaj, 3-0 la Constanța în prima etapă din Divizia A1, repetiție pentru Supercupa României

Volei Alba Blaj, victorie la Constanța, scor 3-0, în prima etapă din Divizia A1, repetiție pentru Supercupa României

Volei Alba Blaj a învins lejer la Constanța, scor 3-0 (25-17, 25-17, 25-21) în prima etapă din Divizia A1, repetiție pentru Supercupa României

Volei Alba Blaj a avut o misiune lejeră în runda inaugurală a Diviziei A1, un simplu antrenament cu publicul înaintea Supercupei României, sâmbătă, ora 16.30, la Tulcea, cu campioana CSO Voluntari, când se pune în joc primul trofeul al sezonului

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