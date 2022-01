Voicu Vușcan, administrator Elit, unul dintre cei mai mari producători de mezeluri din România: „Anul 2021 a fost unul cu numeroase provocări pentru întreaga industrie”

Voicu Vușcan este administrator al companiei Elit, unul dintre cei mai mari producători de mezeluri din România, ce deține patru fabrici de producție dar și o rețea de 50 de magazine proprii.

1. Cum a fost anul 2021 pentru compania dumneavoastră? Ce ați făcut diferit față de anul 2020, și față de perioada premergătoare pandemiei?

Anul 2021 a fost unul cu numeroase provocări pentru întreaga industrie, marcat de amenințarea pandemiei, de lipsa materiilor prime și de întârzieri în livrarea acestora. Acestora li s-a adăugat creșterea explozivă a prețurilor la utilități în a doua jumătate a anului, cu un impact major în activitatea și în performanța companiei.

Dacă îmi permiteți o comparație, anul 2020 a fost un an mai predictibil, după perioada de lockdown, am asistat la o revenire treptată a consumului. În contrapartidă, 2021 a fost marcat de o instabilitate generală pe tot parcusul anului, iar pentru industrie a fost probabil cel mai greu an din ultinul deceniu. Aceste sincope majore în fluxul de aprovizionare a fost generat de un context de piață mai dificil. De aici, și presiunea generată pe producție, vânzări și pe rezultate, care s-a menținut constant, de-a lungul anului.

Țin însă să evidențiez reziliența echipei Elit, formată din oameni dedicați, buni profesioniști, care au fost esențiali în depășirea obstacolelor anului 2021. Am simțit o implicare continuă și constantă din partea echipei noastre pentru a găsi soluții, idei și inițiative pentru a depăși provocările pe care le avem de înfruntat.

Datorită echipei, anul 2021 a deschis însă o serie de noi oportunități pentru brandul Elit.

În lista proiectelor de creștere a vizibilității brand-ului Elit derulate în 2021 menționăm campania națională de creștere a favorabilității vânzărilor brand-ului Elit „Chef la tine-acasă, cu mezeluri desăvârșite pe masă”, campanie în derulare până la finalul lunii ianuarie 2022. Aceasta are rolul de a promova la scară națională produsele Elit și de a încuraja un public cât mai larg să prepare de sărbători, și nu numai, rețete desăvârșite, folosind mezeluri Elit. Campania se desfășoară online, pe canalele de social media, dar și în peste 5.000 de magazine din comerțul tradițional din întreaga țară.

Într-un studiu recent publicat de către NielsenIQ, Elit a fost inclus în top 5 branduri de mezeluri din România. Acest lucru este datorat în primul rând calității constante a produselor noastre, preferate de consumatori pentru grija pentru siguranța alimentară și gustul desăvârșit, dar în egală măsură profesionalismului și dedicării fiecăruia dintre membrii echipei Elit.

Mezelurile Elit sunt inspirate de oameni, de comunitate, de cei pentru care le realizăm și de nevoile acestora. De aceea, ne întoarcem mereu către comunitate, chiar și în anii grei, și sprijinim constant proiecte sociale relevante. Am fost și suntem alături de spitale și susținem procesul educațional de calitate oferit de Universitățile locale pentru pregătirea viitorilor specialiști.

2. Care că a fost principala schimbare din piața în care activați în 2021, având în vedere că pandemia nu a trecut, dar nici nu mai există incertitudinea din 2020?

Schimbări majore la nivel de jucători din piață sau în zona de dezvoltare de produse nu s-au remarcat în ultima perioadă. Canalele de distribuție au revenit treptat la normal, cu excepție sectorul Horeca, care nu și-a revenit încă în totalitate.

Pentru Elit, cea mai mare realizare a anului 2021 a fost aceea că am reușit să creștem volumele de vânzări și să păstrăm profitabilitatea companiei la nivelul anului 2020, în condiții de piață mult mai dificile. Ne propunem ca și în anul 2022 să menținem trend-ul de creștere, să ne consolidăm poziția în piață și să investim în creșterea vizibilității brand-ului Elit.

Știm că toate acestea vor presupune un efort colectiv, suntem pregătiți și știm că ne putem baza pe implicarea fiecărui membru al echipei Elit. Toate acestea sunt o dovadă a profesionalismului care caracterizează echipa noastră.

3. Ați reușit să finalizați proiectele de investiții pe care vi le-ați propus în acest an? Ați făcut noi angajări,ați lansat produse noi sau ați intrat pe piețe noi?

Pe parcursul anului 2021, am continuat investițiile în modernizarea fabricii și am ajuns în faza 3 a proiectului, urmând ca în 2023 să finalizăm acest proiect. Proiectul este unul complex, vizează refacerea integrală a infrastucturii fabricii și a dotărilor acesteia, iar la finalul acestuia vom beneficia de o fabrică integral modernizată, la cele mai înalte standarde de operare, cu fluxuri de producție optimizate.

Ne mândrim și cu reziliența și capacitatea de adaptare a forței de vânzări, oameni care cred în brandul Elit și în puterea de penetrare și pe alte piețe, chiar și în timpuri pandemice. Datorită lor, astăzi, produsele sub brandul Elit sunt deja veterane pe piețele din România și UE. Ne-am propus să fim prezenți și în alegerile culinare ale românilor care trăiesc și muncesc departe de casă astfel încât produsele noastre cu gust desăvârșit să poată fi testate și consumate atât de românii din afara țării, de consumatorii care caută produse cu gust desăvârșit. De aceea, produsele Elit sunt prezente, începând cu 2021 și în marile rețele de magazine din Marea Britanie.

4. Ce mesaj ați vrea să le transmiteți colegilor dumneavoastră de breaslă, antreprenorilor români și românilor în general pentru acest final de an?

Produsele românești sunt acea categorie de produse de suflet, meșteșugite cu respect pentru tradiție și valorile românești de către oamenii de lângă noi. Ele generează locuri de muncă și bunăstare în comunitatea locală. Indiferent că veți căuta servicii sau diverse produse, să aveți în vedere că afacerile locale au nevoie și merită susținute. De aceea, îi încurajez să consume produse locale, realizate de cei de lângă noi.

Nu în ultimul rând, le doresc să fie sănătoși cu toții, să aibă putere de muncă și sănătate!

Gândul meu bun merge totodată și către cei care au nevoie de sprijin, membri vulnerabili ai comunităților locale sau colegii din industria Horeca, către toți cei care sunt afectați în continuare de efectele pademiei. În această perioadă plină de provocări, reziliența și inovația în produse competitive este cheia succesului.

5. Cum se arată anul 2022? Care sunt premisele dumneavoastră cel puțin pentru prima parte a noului an?

Anul 2022 este o zonă imprevizibilă, însă pentru acest scenariu al creșterii prețului materiilor prime, a utilităților, a eventualelor sincope în lanțul de aprovizionare cu materii prime, contăm pe stabilitatea preferinței consumatorilor în alegerea produselor Elit.

Piața alimentară din România este o piață matură, în care lucrurile sunt așezate, stabile, iar noi contăm în continuare pe oamenii Elit. Echipa de management Elit are maturitatea și experiența depășirii cu bine a crizei economice precedente. Ne bazăm în continuaare pe atuuri valoroase: brandul și produsele Elit, care își vor păstra locul în topul preferințelor consumatorilor noștri, pentru că ne îngrijim zilnic să păstrăm calitatea și siguranța alimentară la nivel înalt.