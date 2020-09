Voicu sugerează un blat politic: ”PSD, a fost ispitit cu funcția de viceprimar, în schimbul retragerii din cursă”

„Am traversat multe competiții electorale și am crezut că le-am văzut și auzit pe toate. Trucuri, strategii, moduri de a comunica etc. Azi, am surprins nivelul maxim de lașitate, trocul patetic și dezonorant la care te împinge disperarea și disprețul, departe de privirea și încrederea propriului electorat.