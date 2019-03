Vlad Botoș și Anca Majaru, la Alba Iulia: Alianța 2020 USR PLUS merge la victorie!

Alianța 2020 USR PLUS a organizat, duminică, 10 Martie 2019 la Alba -Iulia, o conferință pe teme europene. Vlad Botoș , președinte USR Arad și candidatul de pe locul 7 pe lista Alianței 2020 USR PLUS alături de Anca-Raluca Majaru, membru in Consiliul National al Plus și locul 22 de pe lista comună, au prezentat oferta electorală a Alianței și au dezbătut temele arzătoare din parcursul european al României.

Vlad Botoș s-a arătat dezamăgit de slaba absorbție a fondurilor europene și a investițiilor străine. A dat ca exemplu un mare producător auto a ales Ungaria ca locație pentru o nouă fabrică, în defavoarea României unde infrastructura este slab dezvoltată. Dacă Ungaria are deja șase producători de mașini, România are doar doi. Din postura de europarlamentar, Vlad Botoș va încerca atragerea unui producător auto care să facă investiții în România. De asemenea, zona munților Apuseni are un potențial uriaș pentru dezvoltarea de domenii schiabile comparabile cu stațiuni celebre din Polonia sau Slovacia.

Anca Majaru a adus în discuție lipsa unei platforme industriale în Alba Iulia care să suplimenteze domeniul serviciilor. Tot in opinia candidatului Alianței 2020 USR PLUS, în mediul rural din județ se poate dezvolta un trai decent și demn prin valorificarea și utilizarea responsabilă a resurselor locale. Anca Majaru a arătat că de fapt prin asta se construiește identitatea europeană, concept ce nu este în conflict cu identitățile națiunilor europene, care există și coexistă de secole.

Vlad Botoș, președinte al USR Arad, este foarte apropiat de comunitățile din județul Alba. Din acest motiv, Vlad a promis că va deschide un cabinet europarlamentar în județul Alba după ce va câștiga un mandat la Parlamentul European. Întrebat în conferința de presă care este obiectivul Alianței în alegerile europarlamentare acesta a declarat că:” Alianța 2020 USR PLUS va merge la victorie!”

Amintim faptul că ambele partide din Alianță și-au ales cei mai buni candidați pentru alegerile europarlamentare prin votul tuturor membrilor în urma unor competiții directe, unde fiecare candidat și-a demonstrat competențele și abilitățile.

Biroul de presă al Alianței 2020 USR PLUS