Viorica Dăncilă, după ce moțiunea a trecut: „Nu este o problemă, plecăm cu datoria împlinită. Guvernul va rămâne în istorie ca unul bun”

Premierul Viorica Dăncilă a oferit o primă reacție după ce moțiunea de cenzură a trecut cu 238 de voturi.

„Moțiunea de cenzură a trecut. Au fost și colegi care au votat. Nu este o problemă. Plecăm cu datoria împlinită, am reușit să îndeplinim foarte multe obiective din programul de guvernare. Le doresc celorlalți să vină în plen cu o nouă formulă guvernamentală. Fac apel la președintele României să nominalizeze cât mai curând un premier, astfel încât să-și asume guvernarea”, este prima reacție a lui Dăncilă, după ce Guvernul a picat.

Premierul Viorica Dăncilă susține că nu are niciun motiv să plece de la șefia PSD după ce guvernul pe care îl conduce a fost demis prin moțiune de cenzură.

„Am fost aleasă prin congres. Rămân la șefia PSD. Nu am cum să fac un pas în spate, nu am ce să îmi reproșez. Am ținut după europarlamentare o echipă unită, cu toți colegii. Am luat măsuri bune. Guvernul PSD va rămâne în istorie ca un guvern foarte bun”, a declarat Dăncilă.

„Toate partidele s-au unit, au fost și colegi din PSD care au trădat. Nu e o problemă, plecăm cu datoria îndeplinită. Le doresc celorlalți să vină în plen cât mai repede cu o echipă nouă. Guvernul e demis.

Îmi doresc ca președintele să numească cât mai repede un nou premier, chiar și azi”, a mai adăugat Dăncilă.

Sursa: stiripesurse.ro