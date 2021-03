Vineri, ora 15.00, Avântul Reghin – CSO Cugir | În “orașul viorilor”, pentru cine va fi 13, cu ghinion?

Mâine, în etapa a 13-a din Liga a 3-a, de la ora 15.00, în “orașul viorilor”, va fi o confruntare între pretendente la locurile ce asigură prezența la barajul de promovare, Avântul (poziția a 4-a, 20 de puncte) și CSO Cugir (viceliderul Seriei a 9-a, cu 26 de puncte).

Pentru reghineni, ce nu au marcat în acest an și au un singur punct (0-0 cu Sticla Arieșul Turda, 0-1 la Hunedoara) ar fi ultima șansă pentru a conta în bătălia la vârf, gazdele neavându-l pe D. Chirilă (cartonaș roșu). Gruparea de sub Drăgana s-a liniștit după succesul din derby “de Alba” cu CS Ocna Mureș (2-0) și caută să agonisească puncte pe terenuri străine, unde are două eșecuri la rând, scor 0-1, la Dej și Ungheni, ultima remiză fiind la Hunedoara (3-3, în 18 noiembrie).

“Știm că ne așteaptă o confruntare dificilă, împotriva unui adversar de forță, ce este incomod din punct de vedere fizic. Noi ne propunem să jucăm fotbal, să nu plecăm cu mâna goală din această deplasare”, a spus antrenorul Lucian Itu, cel care în toamnă, la victoria cu 4-1 de sub Drăgana, a și marcat un gol spuerb, parafând rezultatul final.

Din distribuția oaspeților va absenta Fl. Sandu (abia ieșit de la izolare), iar Șaucă are în continuare probleme medicale (dureri la laba piciorului), revenind la antrenamente Cioargă și R. Voicu. Avântul nu a mai câștigat “acasă” din 23 octombrie (5-0 cu conjudețenii de la Ungheni), înregistrând un eșec cu Unirea Dej (1-2) și remiza albă din urmă cu două săptămâni, cu Sticla Turda. În duelurile directe din ultimii ani, CSO Cugir a suferit un singur eșec, 0-1 din penalty, în 2016 (în prima etapă), înfrângere urmată de 5 victorii la rând (1-0 acasă în 2017; 3-1 la Cugir și 1-0 la Reghin, în ediția 2017/ 2018; 2-1 în deplasare în noiembrie 2019, plus acel 4-1 categoric din toamnă).

Sursa foto: PIXEL Pro Sport