Vineri, la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia: „Ce înseamnă Europa pentru tine ?” – dialog public cu cetățenii

Municipiul Alba Iulia, în calitate de partener transnaţional în cadrul proiectului ”The impact of the euroscepticism on the construction of Europe”, din cadrul Programului „Europa pentru Cetăţeni”, va invită să participaţi, în data de 15 februarie 2019, începând cu orele 12.30, la dialogul public cu cetățenii intitulat „Ce înseamnă Europa pentru tine ?” pe tematici precum: valorile europene, instituțiile europene, modul de funcționare al mecanismelor şi instituțiilor europene şi nu în ultimul rând despre curentele eurosceptice și naționaliste.

La acest eveniment, alături de partenerii din Spania, Finlanda, Germania, Italia, Belgia vor mai participa europarlamentari, invitați din mediul academic și didactic, autorități locale și județene, stakeholderi, cadre militare, mass-media, public de diferite vârste. Un număr de aproximativ 250 de invitați sunt așteptați să participe la eveniment, pentru un dialog concret și eficient, precum și pentru comunicarea de soluții în vederea înțelegerii beneficiilor pe care România le are ca stat membru, în contrapondere cu curentele eurosceptice, tot mai pregnante în prezent.

În acest proiect, coordonat de către administrația din Gijon (Spania) sunt diferiți parteneri din țări precum: Finlanda, Germania, Belgia, Italia. Partener în acest proiect este și Universitatea din Oviedo, care a realizat platforma proiectului și cele 2 cursuri online de tip MOOC referitoare la UE, organismele și mecanismele europene. La finalul proiectului, Universitatea din Oviedo va realiza un material care va concretiza rezultatele proiectului.

”Având în vedere cele prezentate mai sus, cât și dorința de a ne ridica la un nivel cât mai înalt, în ceea ce privește reușita evenimentului din data de 15 februarie 2019, vă invităm să participați la dialogul cu cetățenii în locația Amfiteatrului A9 din cadrul Universității „1 Decembrie 1918”, începând cu ora 12.30. Evenimentul se va finaliza în jurul orei 17.00. Vă rugăm să participați în primul rând cu toți elevii înscriși în tabelul pentru participarea la cursul online, precum și cu alți elevi, în intervalul 12.30 – 17.30. De asemenea, vă rugăm să solicitați unor cadre profesorale, diriginți, profesor de istorie, profesor de sociologie, de cultură civică etc. să discute pentru câteva minute cu elevii pe topicurile din primul paragraf. Ne dorim ca elevii sa participe activ, punând întrebări în cadrul evenimentului, dialogând cu speakerii si moderatorii. Cea mai mare parte din eveniment va fi un dialog liber cu publicul din sală”, transmit organizatorii.

Coordonatorul proiectului este Enrique Rodriguez Martin de la Municipalitatea din Gijon, Spania. Se vor afla în sală, pentru scurte alocuțiuni pe tema dată și pentru a răspunde întrebărilor din public: europarlamentarul Siegfried Mureșan, sociologul Mădălina Hideg, lect. Ovidiu Vaida (Univ. Babeş-Bolyai, Fac. de Studii Europene), cercet. de. Oana Poiană (Univ. Babeş-Bolyai, Fac. de Studii Europene), prof. Mihai Pascaru (Univ. ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia), asist. prof. Călina-Ana Buțiu (Univ. ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia), lect. Claudiu Ștefani (Univ. ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia).

Răspunsurile la întrebări vor primi voturi, din public. Se va realiza și un sondaj iar informațiile din întregul proiect vor fi publicate, la final, de Universitatea din Oviedo, Spania. (Z.U.)

Foto: arhiva