Viitorul Cluj – CS Ocna Mureș 1-1 (0-1), eurogol Ceaca!

La Jucu, este o dispută a suferinței între combatante ce au deazmăgit până în prezent. Unirea Alba Iulia vine după umilința de pe “Cetate” cu CS Hunedoara, din postura de “lanternă roșie”, fără nicio agoniseală.

În minutul 34, experimentatul Tilincă (42 de ani) a deschis scorul cu o reluare cu capul la un corner de pe stânga. Egalarea a survenit în minutul 59., când Bârdea (ce e preluat tricoulul cu nr. 10 după plecarea lui Selagea) a punctat (primul gol pe terenuri străine pentru Unirea în acest sezon). Experimentatul D. Goga (71) a readus avantajul în tabăra gazdelor, cu o reluare din 6 vmetri, însă albaiulienii au revenit miraculos pe tabnelă. Scrob (73) a punctat cu un șut din colțul careului, iar Fetița (75) a transformat un penalty

“Alb-negrii” traversează unul dintre cele mai delicate momente din ultimi ani, având un golaveraj dezolant, 2-12, cu cel mai modest atac și cea mai permeabilă defensivă a seriei. Absentează Al. Giurgiu – învoit, banderola de căpitan fiind preluată de Fetița, iar Haj a fost lsat pe banca de rezerve, în avanposturi fiind titularizat Lupea (în premieră)

Sănătatea: Bâlbă – Isac, Szoloszi, R. Oltean, D. Mic, V. Mureșan, Al. Oltean, Tilincă, Zărnescu, da Silva, Lemnaru; rezerve Cotîrlă, An. Pașca, C. Cîmpean, An. Ștefan, Veșcan, Bucșă, D. Paul, D. Goga, Șumblea. Antrenor Csaba Kiss.

Unirea Alba Iulia: Bartok –Bârdea, Scrob, V. Codrea, Mocanu – Sg. Tineiu, Dehelean, Mâlnă, Cl. Morariu – Fetița/ cpt, Lupea; rezerve Ciorgovean, Jurj, Oneț, Haj, Pocol. Antrenor Valentin Sinescu – principal, Marcel Rusu – secund.

Arbitri Krisztina Szabo (Crișeni), S. Duma (Zalău), Ad. Iancău (Derșida) Observatori I. Teodor (Tg. Mureș), V. Călușer (Voiniceni)

Foto: Viitorul Cluj (facebook)