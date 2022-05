VIDEO| Zăpadă de peste 5 metri, pe Transfăgărășan, la mijloc de mai. Când se estimează redeschiderea circulației

200 de zile-amendă în valoare de 40.000 de lei pentru fostul deputat AUR de Alba, Daniel Gheorghe Rusu, după ce a divulgat date din o anchetă pe internet

Judecătorii ICCJ au ascultat, joi, pledoariile finale în procesul de compromitere a intereselor justiției a fostului deputat AUR, actual deputat independent Daniel Gheorghe Rusu.

La termenul de joi al procesului instanța a ascultat poziția procurorului PICCJ cu privire la pedeapsa pe care unitatea de parchet o consideră necesară în raport de acuzația adusă.

Astfel, procurorul parchetului instanței supreme a cerut judecătorilor să îl condamne pe Rusu la o pedeapsă de 200 de zile de amendă penală la valoarea de 200 lei pe zi, în total 40.000 lei.

În cazul ca nu își plătește zilele-amendă procurorul a cerut ca acestea să fie transformate în zile de executare a pedepsei închisorii.

În plus procurorul a cerut pentru demnitar pedeapsa complementară ca timp de 1 an să nu poată fi ales in funcții publice.

La rândul său Rusu a explicat instanței că admite că e posibil să fi greșit atunci când s-a filmat pe rețeaua de socializare cu actul considerat secret de anchetatori dar că își dorește ca instanța să fie clementă în decizia pe care o va lua față de el.

Judecătorii ICCJ au rămas în pronunțare în acest dosar dar nu au stabilit încă o dată la care vor da primul verdict în acest caz.

Daniel Gheorghe Rusu a fost trimis în judecată la începutul anului 2022 de procurorii Secției de Urmărire Penală și Criminalistică pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 277 din Codul penal, alineatul 2:

”Dezvăluirea, fără drept, de mijloace de probă sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată ori de soluţionare definitivă a cauzei, de către un funcţionar public care a luat cunoştinţă de acestea în virtutea funcţiei, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă”.

Potrivit rechizitoriului transmis instanței supreme, în data de 25 septembrie 2020, în cadrul unui ”live” pe contul său de pe reţeaua de socializare, Rusu a prezentat o ordonanţă (actul propriu-zis şi, parţial, conţinutul acestuia, respectiv numele unor persoane care făceau obiectul verificărilor organelor de cercetare penală – n.r.) emisă la aceeaşi dată într-un dosar al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeş şi adresată Primăriei comunei Şpring al cărei primar era la acea vreme.

În acest fel, au explicat magistrații de la PICCJ Rus ar fi putut pune în gardă persoanele vizate de ancheta penală a colegilor lor din teritoriu.

În 17 februarie 2022, judecătorul de cameră preliminară al instanței supreme a constatat ”legalitatea sesizării instanţei, respectiv a rechizitoriului emis de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de urmărire penală şi criminalistică”, decizie rămasă definitivă două luni mai târziu.