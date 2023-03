VIDEO| Vasile Goța, director executiv al companiei Elis Pavaje, a fost numit „Antreprenorul Anului 2022″

28 martie 2023| PROTEST la Prefectura Alba: Angajații din învățământ sunt nemulțumiți de salariile primite

Avand in vedere situaţia salariaţilor din educaţie, ca urmare a întârzierii răspunsului din partea Guvernului la solicitările noastre şi a lipsei de implicare reală a liderilor partidelor politice din coaliţia de guvernare, protestele din sistemul de învăţământ vor continua.

În data de 7 martie am avut o întrevedere cu domnul subprefect Corneliu Mureșan, căruia i-am prezentat nemulţumirile personalului din învăţământ, iar in 22 martie le vom reitera in cadrul Comisiei de Dialog Social.

În cazul in care revendicările noastre nu vor fi tratate cu maximă seriozitate, suntem pregătiţi să declanşăm greva generală.

Următoarele probleme ale salariaţilor din învăţământ necesită o rezolvare urgentă :

a) rezolvarea problemei aplicării integrale a dispoziţiilor Legii-cadru nr. 153/2017;

b) adoptarea actelor normative pentru creşterea veniturilor personalului didactic auxiliar;

c) adoptarea, în regim de urgenţă, a normativelor pentru personalul nedidactic si personalul didactic auxiliar, avand in vedere că normativele care se aplică sunt din anul 1998;

d) aplicarea regulamentelor privind acordarea sporurilor pentru condiţii grele de muncă, întrucât salariaţii din învăţământ sunt singura categorie de bugetari care nu beneficiază de acordarea acestor drepturi;

e) în noua lege de salarizare, grila propusă trebuie să poziţioneze personalul din învăţământ pe o treaptă superioară celei actuale în ierarhia funcţiilor bugetare, în raport de importanţa socială a activităţii prestate;

f) remedierea anomaliilor actuale în ceea ce priveşte salarizarea celor care ocupă funcţii de conducere, indrumare şi control, având în vedere că, după ce veniturile acestora au rămas nemodificate in ultimii patru ani, se constată că acestea sunt inferioare salariaţiilor care ocupă funcţia de execuţie;

g) instituirea, prin lege, a regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflaţiei;

h) plata suplimentară a personalului din unităţile/instituţiile de învăţământ nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile;

i) plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar şi nedidactic;

j) decontarea navetei personalului nedidactic

k) disfuncţionalitatea programului unic de salarizare Edusal

Am avut si vom avea întâlniri cu parlamentarii de Alba, pe care îi rugăm să ne sprijine in rezolvarea solicitărilor noastre deoarece educația este un domeniu fundamental, de care este indisolubil legată evoluția societății românești.

Fac un apel membrilor de sindicat ai U.S.T.F.S.E. “Spiru Haret” Alba şi nu numai, să participe în data de 28 martie ora 13, la pichetarea din faţa Prefecturii Alba !

UNIŢI SUNTEM PUTERNICI !

U.S.T.F.S.E. “Spiru Haret” Alba,

Prin reprezentant legal,

Profesor Cârcoană Bogdan Petru