VIDEO UPDATE| ACCIDENT rutier la Vințu de Jos: Un tânăr a ajuns la spital după ce s-a izbit cu mașina de un stâlp

FOTO VIDEO ȘTIREA TA | MACRO grămada de gunoi din cartierul MICRO și dilema iscată de colectarea selectivă „la grămadă” în municipiul Aiud

Problema gunoaielor, cunoscute în termeni tehnici drept deșeuri, reprezintă ÎNCĂ o problemă de actualitate în județul Alba, acolo unde domnește „salvatorul”, una catalogată de unii drept cronică, iar de alții mai optimiști ca o perioadă de acomodare, ca și cum acest RER Vest – RETIM ar învăța acum tainele ascunse ale tomberoanelor și colectării, dar în fapt se vede din spațiu că „băieții” sunt puși pe încasat, mai puțin pe treabă, iar cel mai mare tarif din Regiunea Centru a României este, în fapt, o donație a cetățenilor către asocierea de firme de casă a PNL-ului și nu un tarif pentru un serviciu de depozitare și colectare a deșeurilor prestat „omenește”, de performant nici vorbă – probabil peste câțiva ani lumină și nici atunci.

Iar acum, că să nu „miroasă” a lungire, să revenim la „tomberoanele” noastre ori, mă rog, ale lor, dar pentru care cetățenii plătesc, la Aiud, pe strada Unirii în cartierul Micro unde iarași există o problemă macro. Punctul cu pricina, prezentat în fotografie, a mai fost în „vizor” în data de 17 decembrie a anului trecut, când am fost acuzați că am fost părtinitori și am publicat chiar și un drept la replică al administrației municipiului, iar ca să nu cădem în aceași capcană spunem doar atât: este greu de crezut că o astfel de cantitate poate să fie generată de cetățeni într-o singură zi, iar dacă ne înșelăm atunci capacitatea de depozitare ar trebui să fie mărită, în ambele cazuri levigatul se scurge și crează disconfort, atentează la sănătatea populației. Și ce-ar fi să facă cetățeanul? Să se ducă cu gunoiul înapoi acasă, de asta plătește el? Este de menționat faptul că operatorul și-a asumat ridicare gunoiului zilnic!

Într-un alt punct al municipiului Aiud se naște o dilemă, una ce ai zice că deja este omniprezentă acolo unde „salvatorul” domnește, asupra căreia am cerut o clarificare la un reprezentant RER Vest – RETIM, dar acesta, se pare că, nu era mandatat să ne spună cum este cu viitorul, iar un cetățean ce a înțeles necesitatea reciclării, a colectării selective a gunoiului, se întreabă: „De ce pe strada Tudor Vladimirescu cetățenii depozitează selectiv și gunoierii iau la „grămadă”? Pentru ce acest tarif imens?”