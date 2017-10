VIDEO: Un tânăr din Aiud a cântat la X Factor pentru fosta sa iubită, dar și pentru a deveni vedetă

Paul Milea are 31 de ani, este din Aiud și a venit la ”X Factor” cu atitudinea potrivită pentru a deveni vedetă. Pe lângă voce, acesta consideră că are toate atuurile: ”Am look, fac sală, arăt bine și aș vrea să captez atenția publicului”.

„Am mai făcut acasă câteva abdomene, să fie ok. Am fost și la salon, m-au aranjat, m-au pus la punct, m-au pensat. (…) Am și o privire mai aparte”, a spus tânărul.

Acesta a venit să interpreteze o melodie compusă de el pentru fosta iubită, care l-a părăsit. „E cu altul, dar nu e fericită, încă se gândește la mine”, a spus Paul. Deşi nu a reuşit să impresioneze juriul cu talentul la muzică, i-a făcut pe toţi să râdă.