FOTO, VIDEO: Truck Tuning Art. Primul festival din România dedicat pasionaților de camioane modificate, în Cetatea Alba Carolina

Premieră la Alba Iulia! În Cetatea Alba Carolina a debutat primul festival de tip truck meeting din România, adunare care a reunit pasionați din toate colțurile țării dar și din străinătate.

Evenimentul este organizat de către Tomiflex Alba, Top Trucks LKW cu susținerea Primăriei Alba Iulia. În Cetatea Alba Carolina – Laturile de Vest și Sud pot fi admirate camioane modificate, dar și lansări de produse în premieră pentru România.

Programul Truck Tunig Art este:

SAMBATA 3.08.2019 – Alba Iulia

Ora 12:00 – deschiderea oficială a expoziției în Cetatea Alba Carolina

Ora 12:00 – 17:00 – expoziție de camioane și posibilitatea vizitatorilor de a vota camionul preferat

Ora 19:00 – premierea camionului votat de public precum și premierea votanților – 3 premii inedite

Ora 20:00 – formarea CARAVANEI CETĂȚII – toate camioanele participante vor face un tur al orașului

Ora 22:00 – concert GOOD DAY & party în aer liber la Drumul Dragostei

DUMINICA 4.08.2019 – Drumul Dragostei

ORA 10:00 – Desfășurarea probelor pentru categoriile de concurs: BEST EXTERIOR; BEST PAINT; BEST INTERIOR; BEST SOUND; BEST SOUND EXHAUST; BEST POWER

ORA 15:00 – festivitatea de premiere

Paul Voicu, viceprimar cu atribuții de primar – “Fenomenul de tuning este pe un trend ascendent în lumea auto și a atins și zona camioanelor. Am ales să sprijinim această primă expoziție de camioane modificate și să oferim posibilitatea tuturor, expozanți din țară și străinătate, să aducă în fața albaiulienilor și a turiștilor din Cetate o imagine nouă a camioanelor. De cele mai multe ori nu reușim să le admirăm pentru că suntem în trafic, dar de această dată capetele tractor își vor etala frumusețea și caracteristicile personalizate.”

Accesul publicului vizitator este gratuit în ambele locații ale evenimentului.

Organizatorii speră ca această premieră, Truck Tunig Art, să fie eveniment pe placul tuturor.